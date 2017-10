Tiede

Mikä on maailman nopein eläin?

Muuttohaukalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miksi Venus on kuumempi kuin Merkurius, vaikka se on kauempana Auringosta?

Merkuriuksen

Miksi vaatteet pienenevät pesussa?

Vaatteet

Miksi ihminen ei voi hengittää veden alla, vaikka vedessä on happea?

Ihmiset

on paras ihmisten mittaama nopeusennätys. Se on syöksynyt todistetusti peräti 389 kilometriä tunnissa.Tuo ennätys on kesyn muuttohaukan tekemä. Se on mitattu erittäin korkealla juuri siinä vaiheessa, kun haukka on lähtenyt syöksyyn.Muuttohaukat saalistavat yleensä alempana ja kovimmat nopeudet ovat noin 300 kilometriä tunnissa.Tunturi-, keltapää- ja aavikkohaukka pystyvät todennäköisesti samoihin nopeuksiin. Mittauksia niistä ei kuitenkaan ole, koska ne ovat varsin harvinaisia haukkalajeja.Muuttohaukka ei ole ykkönen, kun tarkastellaan matkalentovauhtia. Se on kiitänyt matkalennossa vain hieman yli 100 kilometriä tunnissa. Nopein matkalentäjä on piikkipyrstökiiitäjä, joka on kiitänyt 169 kilometrin tuntinopeutta.Linnut löytyvät nopeuslistan kärjestä, mutta osa maaeläimistäkin on varsin nopeita.Nopsin niistä on gepardi, jonka ennätykseksi on mitattu 96 kilometriä tunnissa. Väitteitä vieläkin suuremmista nopeuksista tosin on esitetty.Nisäkkäistä gepardi ei silti ole vikkelin. Parhaat lepakot ovat saavuttaneet lennossa nopeuden 160 kilometriä tunnissa.Nopein kala on tiettävästi mustamariini. Sen on mitattu vetäneen heittouistimen siimaa 125 kilometriä tunnissa.pinnan lämpö­tila voi olla jopa 430 celsiusasetta, kun Aurinko paistaa suoraan ylhäältä päiväntasaajalle.Merkuriukselta löytyy kuitenkin myös yksi Aurinkokuntamme kylmimpiä paikkoja. Sen napa-alueilla lämpötila voi laskea 220 pakkasasteeseen.Merkuriuksen pinnan lämpötila vaihtelee siis 650 astetta. Se on melkein viisi kertaa suurempi vaihtelu kuin siirryttäessä sata-asteisesta saunasta neljänkymmenen asteen pakkaseen.Aurinkokunnan planeettojen lämpötilan pitäisi tosiaan alentua Merkuriuksesta Venukseen ja edelleen Maahan, Marsiin ja niistä kauemmaksi. Venuksen lämpötila poikkeaa merkittävästi tästä säännöllisyydestä.Venuksen pinnan lämpötila ei vaihtele paljon, vaan se on yleensä 462 celsiusastetta. Vuorten huipulla on muutama kymmenen astetta viileämpää.Syynä kuumuuteen on Venuksen paksu hiilidioksidista muodostunut pilvikerros. Saapuvasta Auringon säteilystä yhdeksänkymmentä prosenttia heijastuu takaisin avaruuteen, mutta noin kymmenen prosenttia pääsee läpi ja jää tavallaan loukkuun Venuksen ilmakehän alaosiin.Venuksen ilmakehä on kuin paksu huopa, joka estää lämmön karkaamista avaruuteen.tehdään usein luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta tai villasta. Puuvilla ja villa muodostuvat kuiduista, jotka ovat luonnostaan kiharia.Vaatetta valmistaessa nämä kuidut suoristetaan. Vaatteen suoriin kuituihin jää muisto niiden kiharasta muodosta.Pesu liian kuumassa vedessä voi kumota suoristuksen ja palauttaa kuidut niiden vanhaan, kiharaan muotoon. Samalla vaate kutistuu.Voit kokeilla ilmiötä kiharretulla lahjanarulla. Suorista kihara varovaisesti vetämällä ja mittaa viivoittimella, kuinka monta senttimetriä suoristettu kihara on pitkä.Anna narun sitten palautua takaisin kiharaan. Mittaa seuraavaksi narun pituus uudestaan päästä päähän ilman, että suoristat kiharaa. Mitattu matka on lyhyempi kiharassa kuin suorassa muodossa.Vaate ei kutistu, jos se on puuvillan tai villan sijasta tehty keinotekoisista kuiduista. Ne suunnitellaan alunperinkin suoriksi.Siksi ne eivät kiharru kuumennettaessa.eivät tosiaan pysty elämään veden alla ilman happilaitteita toisin kuin kalat.Kalat voivat hengittää vedessä, koska veteen liuennut happi siirtyy suoraan niiden verenkiertoon kidusten kautta. Kiduksissa on paljon verisuonia, jotka auttavat hapen käsittelyssä.Ihmisillä happi kulkeutuu verenkiertoon keuhkojen kautta. Keuhkot pystyvät saamaan happea vain ilmasta.Vedessä ihminen tukehtuu pian, koska happea keuhkoihin ja sieltä verenkiertoon kuljettavat hengitystiet eivät toimi vaan tukkeutuvat.Kaikki eläimet tarvitsevat elääkseen happea.