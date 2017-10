Tiede

Miksi sairauksia on? Pierevätkö muurahaiset? Loppuvatko ihmiset joskus maapallolta?

Miksi sairauksia on?

Tuottavatko puut, joissa on neulasia, enemmän happea kuin puut, joissa on lehtiä?

Pääseekö muurahaiselta pieruja?

Koska ihmiset loppuvat maapallolta?

on erilaisia syitä.Jotkin ihmisten ja muiden eliöiden sairauksista ovat synnynnäisiä. Silloin yksilön kehityksessä on tapahtunut jokin virhe. Ihminen voi syntyä esimerkiksi ilman peräaukkoa. Sen korjaamiseen tarvitaan leikkausta.Osa sairauksista taas johtuu ympäristöstä tai ravinnosta. Jos lapsi ei saa esimerkiksi riittävästi D-vitamiinia auringon paisteen avulla tai ravinnosta, hänelle voi tulla riisitauti. Tällöin luut ovat liian pehmeitä ja kasvavat vääriin asentoihin.Tartuntataudit taas ovat pienenpienten eliöiden aiheuttamia. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi vesirokko ja flunssa.Tartuntatauteja aiheuttavat eliöt leviävät nykyään helposti, kun ihmiset matkustavat paljon ja asuvat kaupungeissa sekä kokoontuvat jatkuvasti kouluihin ja työpaikoille.Ajan saatossa voimakkaimmat ihmiset ja muut eliöyksilöt ovat selvinneet parhaiten hengissä. Heikoimmat ovat menehtyneet helpommin sairauksiin tai niiden heikentäminä joutuneet esimerkiksi petoeläinten saa­liiksi.Eliöiden vahvat ominaisuudet ovat periytyneet niiden lapsille, jolloin eliölajit ovat kehittyneet vähitellen vastustuskykyisiksi sairauksille.lehdet tuottavat auringonvalon avulla happea samalla, kun ne valmistavat sokereita hiilidioksidista ja vedestä.Lehtipuut ovat selvästi tehokkaampia hapen muodostamisessa kuin havupuut. Puut, joissa on lehtiä, tuottavatkin yleensä enemmän happea kuin puut, joissa on neulasia.Havupuiden hapen tuotantoa lisää se, että ne säilyttävät neulasensa ympäri vuoden. Ne pystyvät näin ollen tuottamaan happea mihin vuodenaikaan tahansa, kunhan ei ole liikaa pakkasta ja aurinko paistaa.Lehtipuut pystyvät muodostamaan happea vain muutaman kuukauden vuodessa, mutta toimivat silloin sitäkin tehokkaammin.pierut muodostuvat erilaisista kaasuista. Tällaisia kaasuja pääsee syntymään ruokaillessamme.Me nimittäin haukkaamme aina pieniä määriä ilmaa, kun syömme ruokaa. Kaasuja syntyy myös, kun ruoka alkaa sulaa vatsassamme. Lopulta kaasut pääsevät ulos pieruina.Hyvin samalla tavalla käy, kun muurahaiset syövät ja ruoka sulaa.Eli vastaus on kyllä, muurahaiset päästelevät pieruja.Murkkujen piereskelyä ei ole tietääkseni kuitenkaan juuri tutkittu tarkemmin.Muurahaiset käyvät myös vessassa. Muurahaispesässä on alue kakkaamista varten, joka on siis mukava ja lämmin sisävessa.ei tiedä koska ihmiset loppuvat.Ihmisten määrän muutoksia tutkivassa väestötieteessä tehdään ennusteita noin sadan vuoden päähän.Tällä hetkellä mikään ennuste ei odota ihmisten loppuvan maapallolta tänä aikana.Päinvastoin ihmisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan nykyisestä yli seitsemästä miljardista vielä ainakin 2050-luvulle saakka. Silloin väkeä on noin kymmenen miljardia.Mitä kauemmaksi ennustetaan, sitä epävarmemmaksi ennuste tulee.Esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien en­nuste vuoden 2100 väestömäärästä on seitsemästä miljardista seitsemääntoista miljardiin. Alimmatkin näistä ennusteista ovat kaukana ihmisten loppumisesta.Ihmisten loppuminen edellyttäisi luultavasti jonkinlaista suurta tuhoa. Sen ennustaminen, miten ja milloin tällainen katastrofi voisi tulla, menee reilusti osaamiseni ulkopuolelle ja varmaan kaikkien muidenkin.