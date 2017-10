Von Wrightin veljekset tekivät taidetta ja tiedettä vasta-ammuttujen lintujen avulla – näyttely avautuu Ateneumissa perjantaina

Tiede

Von Wrightin veljekset tekivät taidetta ja tiedettä vasta-ammuttujen lintujen avulla – näyttely avautuu Ateneu

Merikotka

Taiteilijat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taiteilijaveljet

Taiteilijaveljesten

Lähde: Anto Leikola, Juhani Lokki ja Torsten Stjernberg: Taiteilijaveljekset von Wright – Suomen kauneimmat lintumaalaukset. Otava 1986. Veljekset von Wright -näyttely avautuu Ateneumissa 27. lokakuuta.