tuleva tai järvessä lainehtiva vesi ei tosiaan pysy helposti näpeissä. Nestemäinen vesi ei nimittäin säilytä muotoaan.Vesi ja kaikki muut maailmankaikkeuden aineet voivat olla kolmessa eri olomuodossa: kaasuna, nesteenä tai kiinteänä.Jos aine on kaasua tai nestettä, sillä ei ole pysyvää muotoa. Se asettuu aina sen astian tai ympäristön muotoon, jossa se sijaitsee.Jos taas aine on kiinteässä muodossa, sillä on oma muotonsa ja se pysyy sellaisena, ellei jokin voima muotoile sitä.Kiinteän kappaleen voi ottaa sormien väliin, eikä se muuta muotoaan, vaikka sitä vähän puristelisikin.Vesi esiintyy maan oloissa muissakin olomuodoissa kuin nesteenä.Kun veden lämpö on alle nolla astetta celsiusta, se alkaa muuttua kiinteäksi aineeksi eli jääksi. Kun vesi kuumenee yli sadan asteen, siitä tulee kaasua eli vesihöyryä.Nesteet ja kaasut ovat erilaisia kuin kiinteässä olomuodossa olevat aineet, koska niiden pienenpienet atomit eli rakenne­osat eivät ole kunnolla kiinnittyneitä toisiinsa. Näin ollen ne pääsevät liikkumaan melko vapaasti toistensa suhteen.Kiinteillä aineilla atomit ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja näin ollen niiden paikat ovat keskenään pysyviä.punotukselle ulkona on kaksi syytä, jotka molemmat liittyvät kehon lämmönsäätelyyn.Ensinnäkin ulkona voi olla kylmä. Jos ihon lämpötila laskee esimerkiksi sormissa tai poskissa, kehomme ohjaa niihin lisää lämmintä verta suojatakseen niitä kylmettymiseltä. Poskissa tämä näkyy punotuksena.Toisaalta ulkona tulee usein liikuttua, mikä tuottaa lämpöä. Jotta lämpötila kehon sisäosissa ei nouse liikaa, ohjaa keho lämmintä verta iholle, missä se viilentyy. Tätä punotusta näkee paitsi urheillessa, myös esimerkiksi saunassa.Molemmat voivat myös tapahtua yhtä aikaa. Esimerkiksi hiihtäessä pakkasella poskien iho kylmenee samaan aikaan kuin kehon sisäosat lämpenevät vaatteiden alla. Niinpä verta ohjataan poskiin sekä viilentämään sisäelimiä että lämmittämään pakkasen puremaa ihoa.itse asiassa tiedä varmasti, hymyilevätkö aikuiset vähemmän kuin lapset. On kuitenkin syitä uskoa, että näin on.Tähän voi ajatella kolme syytä. Ensinnäkään aikuiset eivät yleensä näytä tunteitaan vapaasti, koska voimakkaat tunneilmaisut voisivat häiritä vaikkapa työntekoa. Jos vaikka opettaja hyppisi ilosta kiljuen aina kun koululaiset oppivat jotain, niin koulussa olisi aika levotonta.Sama tunteiden hillitseminen voi johtaa myös siihen, että aikuiset hymyilevät vähemmän.Toiseksi lapsilla voi olla enemmän ilonaiheita kuin aikuisilla. Ihmiset tottuvat kivoihin juttuihin, eivätkä ne sitten enää tunnu yhtä kivoilta. Aikuiset ovat ehkä jo niin tottuneita arjen hauskoihin juttuihin, että ne eivät enää ilahduta heitä samalla lailla kuin lapsia.Kolmas syy voi olla se, että hymy tarttuu. Kun näemme toisen hymyilevän, meidänkin suumme kääntyy helposti hymyyn. Lapsille hymyillään enemmän kuin aikuisille, joten lapset voivat hymyillä siksikin enemmän.ei ole siemeniä, koska ne on jalostettu siemenettömiksi.Suvullisesti lisääntyvissä eliöissä­ on aina parillinen määrä kromosomeja. Ne määräävät perimän. Sukusoluihin menee puolet kromosomeista, jotta ne voivat hedelmöityksessä yhtyä toisen sukusolun kromosomeihin ja tuottaa uuden yksilön.Banaanilla kromosomeja on luonnostaan kaksi kutakin, kuten ihmisellä. Luonnonvaraiset banaanit jakavat kromosomistonsa kahtia tuottaessaan sukusoluja. Sukusolujen kohdatessa syntyy uusi kaksinkertainen kromosomisto ja siemeniä, joista banaani leviää.Kaupallisesti kasvatettavat banaanit on risteytetty sellaisen banaanilajin kanssa, jolla on nelinkertainen kromosomisto kaksinkertaisen sijaan. Näin on saatu aikaan lajike, jolla on kolminkertainen kromosomisto.Koska kolmen kromosomin jakaminen tasan kahtia ei onnistu, banaaniruoko ei pysty tuottamaan normaaleja sukusoluja. Hedelmöityksen jälkeen siemenet eivät pysty kehittymään.Huono puoli on se, että kolmikromosomiset banaanikasvit voivat lisääntyä vain niistä leikattujen pistokkaiden avulla. Näin ei synny uutta yksilöä vaan emokasvin klooni, eräänlainen kopio.Tästä syystä banaanilajikkeet ovat herkkiä taudeille. Jos yhdellä kasvilla ei ole vastustus­kykyä, ei muillakaan ole.Joskus harvoin banaani onnistuu sattumalta tuottamaan normaalin sukusolun. Jos kaksi tällaista kohtaa hedelmöityksessä, saattaa banaanista löytyä siemen. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista.