Tiede

Tutkijat selvittivät ”ympäristöystävällisen” energian ympäristöhaitat – pahinta jälkeä tekee vesivoima

Puhtaat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suuret

Vesivoimaloihin

Myös

Uusiutuvista

Aurinkovoima

Aurinkovoiman

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534717302380