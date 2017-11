Tiede

ääni syntyy, kun kappaleiden tärähdys ja sitä seuraava värähtely työntävät ilman liikkeelle niiden ympärillä.Ilma koostuu pienistä hiukkasista eli molekyyleistä. Kappaleita ympäröivät ilman molekyylit sinkoutuvat poispäin törmäyksestä, kunnes kimpoavat viereisistä ilmamolekyyleistä takaisin kuin biljardipallot. Tämä tuo mukaan liikkeeseen viereiset molekyylit, jotka puskevat taas vasten seuraavia molekyylejä. Ketjureaktio leviää äänen nopeudella ja kantautuu korviinÄäni on molekyylien edestakaisen liikkeen aaltoja ilmassa. Ihminen aistii aallon korvilla ja tulkitsee sen ääneksi aivoilla.Kaikkea ilman liikettä korvat eivät havaitse. Ne ovat herkkiä ihmiselle tärkeille äänille, kuten yllättäville törmäyksille.Törmäyksen äänessä on yleensä kaksi osaa. Tärähdys antaa ensimmäiselle äänelle paukahdusmaisen alun. Sitten kappaleet värähtelevät, mikä kuuluu nuottimaisena sointina.Jotkin kappaleet, kuten kirkonkellot, soivat kauan törmäyksen jälkeen. Toisten vavahtelu vaimenee nopeasti.nenää nimitetään kirsuksi. Kirsu muodostuu koiran kuononpäähän.Kirsun iho on karvatonta ja verrattain paksua. Siitä puuttuvat hiki- ja talirauhaset, mutta sieraimista valuu kirsun pinnalle nestettä, joka pitää sen aina hieman kosteana.Kirsu on useimmiten tumma tai jopa musta, mutta ei kaikilla koirilla. Väri johtuu kirsussa olevasta pigmentistä. Se on sama aine, joka antaa värin meidänkin ihollemme. Mitä enemmän ihossa tai kirsussa on pigmenttiä, sitä tummempi se on.Pigmentti suojaa kirsua auringon ultraviolettisäteilyltä, joka lisää ihosyövän riskiä. Onneksi kirsun ihosyöpä on kuitenkin harvinainen sairaus koirilla.Kun katsoo tarkkaan, huomaa, että kirsun iho on pinnaltaan epätasainen. Eri yksilöiden kirsujen pintakuviot eroavat toisistaan samaan tapaan kuin ihmisten sormenjäljet.lämpö nousee kaikilla ihmisillä päivän mittaan, myös terveillä.Ihmisen lämpö voi olla illalla jopa runsaan asteen korkeampi kuin aamulla.Syytä tähän ei oikein tunneta. Lämpö nousee, vaikka ihminen vain makaisi koko päivän sängyssä.Yhtenä selityksenä on ajateltu sitä, että kauan sitten ennen maanviljelystä ja pysyviä asumuksia ihmiselle oli tarpeellista nostaa kehon lämpötilaa kylmältä yöltä suojautumiseksi.Päivisin riitti alempikin lämpötila, kun liikkuessa tuli muutenkin lämmin.Kuumeen rajana pidetään yleensä 38:aa astetta. Myös kuumeessa kehon lämpötila vaih­telee samalla tavalla kuin terveenä.Aamulla voi olla nuha ja kurja olo ja lämpö hieman koholla eli vaikkapa 37,5 astetta. Se ei ole vielä kuumetta.Jos lämpö mitataan uudestaan illalla, se voi olla jo normaalin vuorokausivaihtelun takia kor­keampi, esimerkiksi 38,4 astetta. Sitten ollaankin jo kuumeisia.Vuorokausivaihtelun vuoksi näyttää siis siltä, että kuume nousisi illaksi.ihmisen lähisukulaiset, apinat ja ihmisapinat, osaavat liikkua kahdella jalalla, mutta vain ihminen tekee sitä jatkuvasti.Jo ihmisen muinaiset sukulaiset kävelivät kahdella jalalla, miljoonia vuosia ennen ensimmäisen ihmisen syntymää. Emme tiedä varmasti, miksi ihmisen esimuodot nousivat pysyvästi kahden jalan varaan.Ehkä käsiä tarvittiin poikasten tai ruuan kantamiseen?On kuitenkin melko varmaa, ettei nykyisen kaltaista ihmistä olisi voinut kehittyä lajista, jolla ei olisi ollut kävelemisestä vapaita käsiä.Koko ihmisen kulttuuri ja teknologia, kivikirveistä tietokonepeleihin, perustuu siihen, että meillä on vapaat kädet, joilla käyttää työkaluja.Se, miksi juuri meidän lajimme lähti kehittämään työkaluja, on silti edelleen arvoitus.Useimmat pystyssä kävelleistä muinaisista sukulaislajeistamme elivät ja kuolivat kehittämättä ihmismäistä esinekulttuuria ja siihen liittyviä suuria aivoja.