Tiede

Pikkupojalle siirrettiin kokonaan uusi, laboratoriossa kasvatettu iho ensimmäistä kertaa maailmassa

Seitsemänvuotias

Uuden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pojan

Mikään ei auttanut. Lääkärit uskoivat, että poika kuolisi.

Hirsch

Uusi

Ratkaisevaa

Hyksin

”Jos poika saa kolhuja niin kuin kouluikäiset lapset tuppaavat saamaan, ne paranevat normaalisti.”