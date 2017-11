Tiede

Kvanttihakkeri varoittaa Euroopan hidastelevan salauksen kehityksessä – pelissä on vakoilun tulevaisuus

Turun

Tietoa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nykyajan

Kvanttimekaniikan

Makarov

Sen

Fyysikko