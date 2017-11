Tiede

valmistus keksittiin noin sata vuotta sitten.Ensimmäiset muovit tehtiin biomateriaaleista, kuten maidosta ja puusta keitetystä selluloosasta. Uusia muovimateriaaleja kehitetään jatkuvasti.Muovilla on materiaalina runsaasti hyviä puolia. Muovin valmistaminen on halpaa ja helppoa. Se on kevyttä, mutta kestävää. Sitä on helppo muokata ja värjätä.Muovista voi myös valmistaa monia suojaavia pakkauksia vaikkapa happea ja kosteutta vastaan.Pakkausten avulla voidaan estää ruokaa pilaantumasta ja sillä tavoin edistää ihmisten terveyttä ja ruoan riittävyyttä.Muovijätteestä puhutaan paljon, mutta ongelma on enemmän muovin käsittelyssä kuin muovissa itsessään.Suurin osa muovista voitaisiin polttaa puhtaasti tai käyttää uudelleen. Hyvä esimerkki on Suomen pullojenkeräys. Sen ansiosta muovipullot päätyvät uuteen käyttöön.Sen sijaan esimerkiksi merien käyttäminen muovien kaatopaikkoina on tietenkin väärin, eikä sitä voi jatkaa. Muovin joutuminen jätteeksi johtuu kuitenkin aina ihmisen toiminnasta, ei muovista itsestään.lipun sinivalkoiset värit ovat peräisin 1800-luvulta, jolloin Suomi kuului Venäjään.Silloin kehittynyt suomenkielisyyttä ajava liike omaksui Venäjän laivastolta tunnuksekseen sinivalkoiset värit. Se oli tapa hakea tukea Venäjän keisarilta. Lapsille tosin kerrottiin värien kuvaavan taivasta ja hankia.Samaan aikaan etenkin Pohjoismaihin suuntautuneet suomalaiset pitivät parempina punakeltaisia leijonavaakunan värejä.Sinivalkoisen lipun kannattajat vieroksuivat ennen Suomen itsenäistymistä ristin muotoista lippua, joka on pohjoismaisten kuningaskuntien vanha tunnus.Kun Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917, oli Suomen lipuksi nousemassa punakeltainen ristilippu, jota kannattivat Pohjoismaihin suuntautuneet ja ruotsinkieliset.Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen lipun ratkaisivat sodan valkoiset voittajat. Suomenkielisyysliikkeen sinivalkoiset värit yhdistettiin pohjoismaiseen ristiin. Näin lippu kuvasi Suomen erilaisia aatteellisia juuria.suurempi eläin on, sitä enemmän sillä yleensä on voimaa.Suurin ja voimakkain maa­eläin on Afrikassa elävä savanninorsu. Savanninorsut pystyvät liikuttelemaan vielä raskaampia taakkoja kuin intiannorsut.Tiedetään, että intiannorsut pystyvät nostamaan kärsällään lähes 300 kilon taakkoja ja syöksyhampaillaan jopa tonnien painoisia puunrunkoja ja muita kapistuksia.Kaksisataa tonnia painava sinivalas on kuitenkin todennäköisesti norsujakin paljon voimakkaampi. Vertailukelpoisia mittauksia ei kuitenkaan ole.Ruumiin painoon suhteutettuna maailman voimakkaimmat eläimet ovat hyönteisiä. Muurahaisten on todettu kantavan esineitä, jotka ovat kymmeniä kertoja niiden painoisia.Eräät lantakuo­riaiset nostavat jopa satoja kertoja itseään raskaampia taakkoja.määrä voi tosiaan poiketa tavallisesta.Ihmiskäsien sormet alkavat muotoutua hyvin aikaisessa vaiheessa äidin kohdussa. Kehittyvää ihmistä kutsutaan alkioksi äidin ensimmäiset seitsemän raskausviikkoa.Käsien alut kehittyvät muutamassa viikossa lastamaisen näköisiksi, jonka jälkeen ne kasvavat pituutta.Sormien aiheet alkavat kehittyä sormiksi ihmisalkion elimistön pienten rakennuspalikoiden eli solujen jakautumisen, kuoleman ja yhteispelin ansiosta.Käden yläpuolen ja etureunan solut ovat sormien kehityksen kapellimestareita.Jos sormien solujen välinen viestintä häiriintyy, sormia voi tulla eri määrä kuin viisi. Pikkurilli, keskisormi tai peukalo voivat olla kahtena kappaleena joko osittain tai kokonaan.