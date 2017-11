Tiede

Jos ihmisisä käyttäytyisi kuin merihevonen, hän joutuisi vankilaan

Isänpäivän

Jos

ja muidenkin läheisten juhlapäivien tienoilla on tapana nostaa eläinkunnasta esiin sympaattisia ja eläintä inhimillistäviä esimerkkejä hellästä vanhemmuudesta.Usein mainitaan, että merihevonen on hyvä isä. Merihevosilla koiras tulee raskaaksi ja kasvattaa poikaset vatsapussissaan, kunnes ”synnyttää” ne.kuitenkin totta puhutaan, niin ihmisellä merihevoskoiraan käytös täyttäisi heitteillepanon ja törkeän kuolemantuottamuksen tunnusmerkit.Isukki kasvattaa poikasia vatsapussissaan muutaman viikon ja pullauttaa ne sitten suoraan mereen pärjäämään omillaan.Poikasia voi syntyä yli 1 500 ja niistä noin prosentti selviää hengissä. Poikaset ovat toki maailmaan sinkoutuessaan täysin kehittyneitä toisin kuin muilla kaloilla, vaikkakin erittäin pieniä.Evoluutiossa on kehittynyt karkeasti ottaen kaksi ääripäätä lisääntymiseen.Joko poikasia syntyy vain harva ja niitä hoivataan, tai sitten ammutaan sarjatulella ja toivotaan parasta. Jälkimmäinen on huomattavasti suositumpi strategia.Ja sitten tämä juutas lähtee oikoseltaan etsimään uutta heilaa. Toisin kuin usein luullaan, kaikki merihevoset eivät pariudu iäksi. Useat lajit vaihtavat kumppania lennosta ja lisääntyvät suurissa ryhmissä ristiin keskenään.Jotkin merihevoset ovat toki pariuskollisia. Hitaasti uivan eläimen on vaikea löytää uusia kumppaneita, joten helpointa on jatkaa romanssia saman otuksen kanssa.