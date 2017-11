Säveltäjä Frédéric Chopinin sydän on ollut 168 vuotta kristalliastiassa, jota ovat pitäneet salakuljettajat, kirkko ja SS-kenraali – nyt tutkijat saivat siitä selville, mihin hän lopulta kuoli

Tiede

Säveltäjä Frédéric Chopinin sydän on ollut 168 vuotta kristalliastiassa, jota ovat pitäneet salakuljettajat, k

Puolassa

Chopinin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toisessa

Sydän

”Sydämen

Arvelut