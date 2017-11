Tiede

Miksi kyyneleet ovat suolaisia? Entä miksi on vain kaksi sukupuolta?

Ihmisen

Kuinka paljon Suomessa on puita?

Metsät

Miksi on vain kaksi sukupuolta?

Emme

Miten talviunta nukkuvat eläimet voivat olla

pissaamatta ja kakkaamatta koko talven?

Kaikki

elimistö tarvitsee eri mineraaleja eli suoloja. Ilman niitä kehon eri elimet eivät toimi kunnolla ja ihminen sairastuu vakavasti.Näitä suoloja saamme ravinnosta, jota syömme ja juomme.Suolojen takia elimistön nesteet, kuten esimerkiksi kyyneleet ja hiki, ovat lievästi suolaisia. Kyyneleet erittyvät molempien silmien yläpuolen kyynelrauhasesta.Kyynelten tehtävänä on suojata silmän pintaa. Ne pitävät pintaa kosteana ja huuhtovat roskat pois.peittävät Suomen maa-alueesta peräti 67 prosenttia eli kaksi kolmasosaa. Se on noin 28 miljoonaa jalkapallokentällistä.On arvioitu, että Suomessa ­ kasvaa kaikkiaan 80 miljardia puuta. Aivan pienimpiä taimia ei lasketa mukaan.Puuston määrää lasketaan yleensä puunrunkojen tilavuutena tai biomassana, arkikielellä sanottuna painona.Tilavuutena mitattuna Suomessa on puita 2,3 miljardia kuutiometriä. Jos kaikki maamme puut kaadettaisiin ja tukit upotettaisiin, mahtuisivat ne Tampereen Näsijärveen helposti.Suomen puut painavat juurineen, oksineen ja lehvistöineen yhteensä noin 1 600 miljoonaa tonnia.Saman verran painaa noin 5,5 miljoonaa uutta Airbus A380 -lentokonetta tai 150 000 Pariisin Eiffel-tornia tai 3 000 kappaletta maailman korkeinta rakennusta, joka on Burj Khalifa Arabiemiraateissa.tiedä varmasti, miksi valtaosalla lajeista on vain kaksi biologista sukupuolta.Ehkä siksi, että kaksi sukupuolta on yksinkertaisempi ja lisääntymisen kannalta tehokkaampi kuin kolme tai vaikkapa kymmenen.Sukupuoli mahdollistaa suvullisen lisääntymisen. Se tarkoittaa lisääntymistä sukusolujen avulla. Suvullisesti lisääntyvät eliöt eroavat esimerkiksi bakteereista, jotka jakautuvat ja monistavat itseään.Suvullisen lisääntymisen etu on jälkeläisten monimuotoisuus. Sen ansiosta olemme kaikki erilaisia.On kuitenkin myös lajeja, joilla ei ole lainkaan koiraita ja lajeja, joilla samassa yksilössä on sekä koiras että naaras.On myös lajeja, joilla ei ole sukupuolta lainkaan, vaikka ne suvullisesti lisääntyvätkin.Esimerkiksi amerikkalaisella valkokurkkusirkulla on neljä sukupuolta. Tällä yleisellä pikkulinnulla on kaksi erilaista naarasta ja koirasta. Ne voivat lisääntyä vain toisentyyppisen vastakkaisen sukupuolen kanssa.Tämä hankaloittaa lisääntymistä. Ei riitä, että naaras löytää mieleisensä koiraan. Sen pitää lisäksi löytää tietyntyyppinen koiras, joita valkokurkkusirkuissa on siis vain joka toinen vastaantulevista koiraista.Pidemmän päälle tämä johtaa siihen, että valkokurkkusirkkuja syntyy kaksi eri lajia. Näin lajinsa sirkkuja on sitten taas vain kaksi sukupuolta.talviunta nukkuvat eläimet valmistautuvat talveen. Ne syövät syksyllä paljon ruokaa, jotta niille kertyy paksu rasvakerros. Rasva on näiden eläinten ruuan korvike talvella.Talviunta nukkuvan eläimen elimistö menee kuin säästöliekille, jotta sen ei tarvitsisi syödä – eikä sitten kakatakaan.Eläimen sydämensyke ja ruumiinlämpö laskevat ja aineenvaihdunta hidastuu.Esimerkiksi karhu ei syö, juo, pissaa tai kakkaa talviunen aikana kertaakaan. Unen aikana ne elimistössä muodostuvat aineet, jotka tavallisesti poistuisivat pissan mukana, kiertävät paksusuolen bakteerien avulla takaisin elimistön käyttöön.Karhulle ei tule myöskään nukkuessa jano. Kun sen elimistö käyttää energiana rasvaa, syntyy samalla vettä elimistön tarpeeseen.