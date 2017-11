Mullistus geeniterapiassa: virukset muokkaavat harvinaisesta sairaudesta kärsivän miehen geenejä – ”Loistava juttu!” sanoo suomalaistutkija

Tiede

Mullistus geeniterapiassa: virukset muokkaavat harvinaisesta sairaudesta kärsivän miehen geenejä – ”Loistava j

Hunterin

Hunterin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Koepotilas

”Geeni

Riskejäkin

Toistaiseksi

Geeniterapia