Saudi-Arabiasta löytyi mahdollisesti vanhin kuva ihmisestä ja koirasta – jo 9000 vuotta vanhassa maalauksessa koirilla on lieka

Tiede

Saudi-Arabiasta löytyi mahdollisesti vanhin kuva ihmisestä ja koirasta – jo 9000 vuotta vanhassa maalauksessa

Saudi-Arabiasta

Nykyiseen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Löydön

Koirat

Piirroksia

Vaikka