Tutkijat löysivät arkistosta sokeriteollisuuden vuosikymmeniksi pimittämät tutkimustulokset, jotka linkittävät sokerin kohonneeseen syöpäriskiin

Tiede

Tutkijat löysivät arkistosta sokeriteollisuuden vuosikymmeniksi pimittämät tutkimustulokset, jotka linkittävät

Sokeriteollisuuden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vielä

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/p-siw111417.php

Sokeriteollisuuden

Poverin