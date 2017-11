Skitsofrenia alkaa jo kohdussa – tutkijaryhmä testasi taudin kehitystä putkessa kasvatetuilla skitsofreenikon miniaivoilla

Tiede

Skitsofrenia alkaa jo kohdussa – tutkijaryhmä testasi taudin kehitystä putkessa kasvatetuilla skitsofreenikon

Skitsofrenialle

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmassa

Ratkaisevat

Skitsofreniapotilaiden

Tulevaisuudessa