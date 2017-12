VTT:n Mittatekniikan keskus ja Oxfordin yliopisto kehittävät uudenlaisen atomikellon, jonka runkona on pallohiili

Tiede

VTT:n Mittatekniikan keskus ja Oxfordin yliopisto kehittävät uudenlaisen atomikellon, jonka runkona on pallohi

VTT:n Mittatekniikan

Tarkkojen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pieniä

Yksi vastaus

Kellon