Tutkijat hankkivat käsiinsä viinilaseja 1700-luvulta selvittääkseen kuinka viininjuonti on muuttunut – ennen viini juotiin shottilasista, nyt koko on jo puoli litraa

Tiede

Tutkijat hankkivat käsiinsä viinilaseja 1700-luvulta selvittääkseen kuinka viininjuonti on muuttunut – ennen v

Jouluna

Viinin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Juomalasien

Tutkimuksista

Tutkijat

Sitten tutkijat

Ihmiset