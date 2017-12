Tutkijat selvittivät kullan alkuperän ja yllättyivät: Neutronitähtien yhtyminen ei tuottanut lyhyitä gammapurkauksia

Tiede

Tutkijat selvittivät kullan alkuperän ja yllättyivät: Neutronitähtien yhtyminen ei tuottanut lyhyitä gammapurk

Tähtitiede

Nyt

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Neutronitähti

Lyhyt

Tähtitieteilijät

Tähtitieteilijät