Helsingissä valmistellaan Pohjoismaiden ensimmäistä kädensiirtoa – Kolmen vaativan leikkauksen jälkeen potilas voi saada raajan, jonka avulla pystyy kirjoittamaan ja ajamaan pyörällä

Tiede

Helsingissä valmistellaan Pohjoismaiden ensimmäistä kädensiirtoa – Kolmen vaativan leikkauksen jälkeen potilas

Pohjoismaiden

Suomessa

Kädensiirto

ensimmäinen kädensiirto toteutunee lähiaikoina Suomessa tai Ruotsissa. Aika näyttää, kumpi ehtii ensin.Vaativaa hanketta on valmisteltu Helsingissä Lastenklinikalla vuodesta 2013. Toistaiseksi kädensiirtoa suunnitellaan meillä vain potilaille, joilta puuttuvat molemmat kädet.Vielä tarvitaan lopullinen lupa Husin päättäjiltä. Sitten valitaan potilas ja etsitään luovuttaja.”Luovuttajan löytäminen on haastavaa, siihen voi mennä jopa vuosia”, toteaa hanketta vetävä käsikirurgian erikoislääkäri Antti Sommarhem https://www.hs.fi/haku/?query=antti+sommarhem Luovuttaja on aina aivokuollut ihminen, jollaista ei voi olla valmiina tai odottamassa.Sommarhem korostaa, ettei käden irrotusleikkaus luovuttajalta saa missään tilanteessa vaarantaa muuta elinsiirtotoimintaa. Sen yksityiskohdat on hiottava tarkasti istumaan kokonaisuuteen.on aiemmin tehty yksi kehonosasiirto, kasvonsiirto alkuvuodesta 2016 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002887469.html Laajemmin asiasta kertoi HS:n Kuukausiliite huhtikuussa 2016 https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000002893491.html Se vaati viiden vuoden pohjatyön, sillä kaikki yksityiskohdat piti varmistaa. Sitten kun on tilanne päällä leikkaussalissa, mitään ei voi säveltää.Luvan saaminen vei pari vuotta, kertoo plastiikkakirurgian erikoislääkäri Patrik Lassus https://www.hs.fi/haku/?query=patrik+lassus . Hän johti kasvonsiirto-operaatiota ja osallistuu kädensiirtoonkin.Maailmassa on tehty yhteensä 244 kehonosasiirtoa. Aivokuolleilta on siirretty eläville kasvojen lisäksi muun muassa vatsanpeitteet, kohtu ja päänahka.Käsi tai yläraaja on ollut kohteena 107 kertaa. Osa potilaista on saanut kaksi kättä tai yläraajaa.vaatii kolme leikkausta: yhdessä irrotetaan siirrettävä käsi aivokuolleelta, toisessa valmistellaan potilaan oman raajan tynkä ja kolmannessa pannaan uusi käsi paikoilleen.Viimeinen vaihe vie helposti kymmenen tuntia. Operaatiossa yhdistetään tyngän ja siihen liitettävän käden luut, lihakset, verisuonet ja hermot.Englanninkielinen video näyttää, missä järjestyksessä kaikki tapahtuu.

Arm Transplant Animationhttps://vimeo.com/185533457 from BWH Public Affairshttps://vimeo.com/bwhvideos on Vimeohttps://vimeo.com.

