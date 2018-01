Keskiviikkona Kuu nousee Pohjois-Suomessa täydellisesti pimentyneenä – kuunpimennys on lajissaan harvinainen, kartta näyttää missä ja mihin aikaan sen voi nähdä

Tiede

Keskiviikkona Kuu nousee Pohjois-Suomessa täydellisesti pimentyneenä – kuunpimennys on lajissaan harvinainen,

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pimennys

Kun Aurinko

Kaksi

Helmikuussa