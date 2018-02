Tiede

Miksi jotkut lapset kaivavat nenää ja syövät rään?

Miksi avaruusraketin laukaisualusta ei sula raketin lähtiessä?

Miksi härkä ei tykkää punaisesta väristä?

Mistä tuli ensimmäinen vesipisara?

Voiko äänen voimakkuutta pienentää tai suurentaa loputtomiin?

kaivaminen on hyvin yleistä. Luultavasti kaikki lapset ja myös lähes kaikki aikuiset tekevät sitä ainakin silloin, kun muut eivät ole näkemässä.Jotkut humoristit ovatkin sanoneet, että harvalle muulle asialle kuin nenänkaivuulle on varattu kaupunkeihin oma erillinen paikkansa eli liikennevalot. Punaisissa valoissa istuvista autoilijoista hyvin suuri osa kaivaa nenäänsä.Nenänkaivuu on todennäköisesti ikivanha tapa. Sille on looginen selitys: kaivamisen avulla pyritään pitämään hengitystiet auki. Varsinkin kovan nuhan aikaan kuivaa ja tukkivaa räkää kertyy sieraimiin ja siitä halutaan päästä eroon. Ylimääräinen tavara nenässä saattaa aiheuttaa myös kutinaa.Todennäköisesti kaikki lapset syövät räkää jossakin vaiheessa. Varmaankin siksi, että nenässä oleva räkä maistuu mukavan suolaiselta. Suolainen maku vahvistuu, kun räkä tiivistyy ja menettää vettä kuivuessaan.Osa lapsista kaivaa nenää ja syö räkää harvemmin, koska he ovat oppineet, ettei sellaista pidetä hyvänä käytöksenä.Joitakin lapsia on myös saatettu pelotella nenänkaivuun riskeillä. Nenän kaivaminen ja rään syöminen ei kuitenkaan ole vaarallista.rakennetaan materiaaleista, jotka kestävät korkeaa lämpötilaa ja suuria voimia. Lisäksi laukaisualustaa suojataan muutamin keinoin.Raketin alapuolella on yleensä iso reikä, jonka alla on paljon tyhjää tilaa sekä kuumuutta hyvin kestävästä betonista tehty liuska. Se kääntää kuumat liekit ja pakokaasut sivulle. Näin ne eivät pääse kuumentamaan laukaisualustaa liikaa.Kun raketti nousee alustalta lentoon suoraan ylöspäin, kaikkein suurin kuumennus osuu edelleen suoraan alaspäin – eli juuri tähän kohtaan.Lisäksi laukaisualustoille pumpataan laukaisun aikaan valtavasti vettä.Pelkkä pumppaaminen ei riitä, vaan laukaisualustan vieressä on vesitorni, mistä suuri määrä vettä päästetään virtaamaan laukaisualustalle silloin, kun raketin moottorien kuumennus on voimakkaimmillaan.Viilentämisen lisäksi vedellä on toinen, jopa tärkeämpi tehtävä: se vaimentaa ääntä sekä estää sen heijastumista. Näin se suojaa laukaisualustaa ja rakettia moottorien jyrinän aiheuttamalta akustiselta tärinältä.Jokaisen laukaisun jälkeen alusta ja sen laitteet tarkastetaan, ja usein niitä joudutaan korjaamaan ennen uutta avaruuslentoa.väitetään usein inhoavan punaista väriä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Härkien ei tiedetä vihaavan mitään väriä.Harhaluulo on luultavasti peräisin härkätaisteluista, joissa perinteisesti heilutellaan punaista kangasta sonnin edessä. Näin sonnin huomio saadaan keskittymään kankaaseen eikä sitä heiluttavaan ihmiseen.Punaisen värin sijasta sonnia ärsyttävät ja pelottavat heiluva kangas ja muut taisteluun kuuluvat asiat. Heilutettava kangas voisi olla minkä värinen vain.syntyvät, kun ilmassa oleva vesi tiivistyy yhteen.Kun maapallo syntyi 4 560 miljoonaa vuotta sitten, se oli se niin kuuma, että kaikki vesi oli höyrynä ilmassa. Maan pinta muodosti sulasta magmasta koostuvan laavameren. Näin kuumissa oloissa vesihöyry ei tiivistynyt eikä syntynyt pisaroita.Maapallo alkoi kuitenkin jäähtyä. Maailman vanhimmat mineraalit, zirkonit, ovat 4 400 miljoonaa vuotta vanhoja. Niiden syntyessä kuuma laava oli jo jähmettynyt kiveksi.Zirkonien koostumuksesta voidaan päätellä, että ne olivat olleet tekemisissä veden kanssa.Niinpä tiedämme, että ensimmäiset pisarat syntyivät ennen näiden mineraalien kiteytymistä maapallon nuoruudessa.Jossain vaiheessa 4 560–4 400 miljoonaa vuotta sitten maapallo jäähtyi riittävästi niin, että kuuma höyry tiivistyi ensimmäisiksi vesipisaroiksi.voimakkuutta mitataan desibeli-asteikolla. Nolla desibeliä tarkoittaa ääntä, jonka ihmiset yleensä vielä pystyvät kuulemaan.Sitä hiljaisempien äänten voimakkuus on negatiivinen eli miinusmerkkinen.Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi etanan ruokailusta tulevat rouskutukset. Niitä voi äänittää ja vahvistaa, jotta ihminen pystyy ne kuulemaan.Jos äänen voimakkuutta puolestaan pienentää riittävästi, se loppuu kokonaan.Äänen loputtomiin kasvattaminen on periaatteessa mahdollista, mutta kotikonstein käytännössä mahdotonta.Ydinpommi, suuri tulivuoren purkaus tai joku muu valtava räjähdys voi aiheuttaa erittäin kovan äänen, joka rikkoo ihmiskorvan. Sellaista ei kutsuta enää ääneksi.Ääni tarkoittaa aistimusta, jonka ihminen pystyy kuulemaan ilman että korva hajoaa. Yli 120 desibelin äänet ovat jo niin kovia, että ne voivat tuhota kuulon välittömästi.