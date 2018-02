Tiede

Toista­kymmentä tulivuorta purkautuu joka viikko maa­pallolla – eniten tutkijat pelkäävät super­tulivuoria, jo

Maapallolla

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahimmillaan

Tulivuoret

Joidenkin

Tulivuoret

purkautuu joka viikko 14–27 tulivuorta. Suuri osa näistä purkauksista on ihmiselle ja elämälle vaarattomia.Viime viikkoina on seurattu tulivuori Agungia Balilla Indonesiassa, Mayonia Filippiineillä ja Kusatsu-Shiranea Japanissa.Kaikki nuo tulivuoret sijaitsevat Tyynenmeren tulirenkaalla. Se on tulivuorten, maanjäristyksien ja mannerlaattojen kehä, joka reunustaa Tyyntämerta. Se ei hiljene koskaan.tutkijat pelkäävät, että uinuva supertulivuori räjähtäisi. Sellaisen purkaus levittäisi niin paljon tuhkaa, että kokonainen manner peittyisi paksuun tuhkakerrokseen. Viljasadot voisivat romahtaa.Supertulivuori on vain yksi tulivuorten tyyppi. Sitä sanotaan kalderaksi. Siinä on monia tulivuoria samalla alueella. Tutkijat ovat määritellet tällaisen kalderan kokoja purkaustuhkan avulla, tuhka kun on kerrostunut maaperään.Vaaralliseksi supertulivuoren tekee se, että se voi purkaa paljon enemmän tuhkaa kuin ”tavallinen” tulivuori.Supertulivuoren alue itsessään voi olla tuhansien neliökilometrien laajuinen. Sitä purkautuva tuhka pimentää tilapäisesti taivaan.Tuhka voi levitä laajalle alueelle. Se tuhoaa satoja ja viljelysmaita.ilmavirtaukset voivat siirtää tuhkaa kaikkialle maailmaan. Luonnonhistorian isojen joukkotuhojen on arveltu osin syntyneen näin.Tuhkan määrä on tällöin viilentänyt koko maapallon ilmastoa ja tuottanut vuosiksi takatalven.Maailman tunnetuimmat supertulivuoret ovat Toba Indonesiassa, Campi Flegrei Italiassa ja Yellowstonen ja Long Valleyn kalderat Yhdysvaltain länsiosissa.Nämä alueet ovat niin isoja, että tulivuorten alueita on vaikea erottaa muusta maisemasta. Tarkkaa määritelmää ei ole sille, minkä kokoinen alue on supertulivuori.Onneksi supertulivuoret räjähtävät harvoin. Esimerkiksi Yellowstonen alueella on koettu purkauksia noin miljoonan vuoden välein.syntyvät mannerlaattojen liikkeistä. Maapallon mannerlaatat ovat ainutlaatuinen ilmiö koko aurinkokunnassamme.arvioiden mukaan Jupiterin jäisellä kuulla Europalla olisi samanlainen kierto sen pinnassa. Jos näin on, eroaa laattojen kierto ainakin siinä mielessä, että Europan kaikki laatat ovat ikijäätä.Planeetta Marsilla ja Saturnuksen suurimmalla kuulla Titanilla oli ehkä muinoin omat mannerlaattansa, mutta niiden liike on seisahtunut.nostavat maankuoren syvyyksistä tärkeitä metalleja, mineraaleja ja alkuaineita lähelle maanpintaa ihmisen saataville. Lisäksi tulivuoret syytävät tuhkaa, joka on hyvin hedelmällistä.Tulivuorten rinteille syntyykin aina uusia maatiloja, vaikka purkausten uhka on ilmeinen.Jotkut jopa väittävät, että mannerlaatat ja tulivuoret olivat ihmisen edistymisen ja vaurastumisen yksi tärkeä ehto. Mene ja tiedä.