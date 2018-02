Maailmalla kehitellään nyt autoja, joissa ikkunat on korvattu näytöillä – Myös ikkunattomista lentokoneista ja rakennuksista voi tulla arkea nopeammin kuin luulemmekaan

Tiede

Maailmalla kehitellään nyt autoja, joissa ikkunat on korvattu näytöillä – Myös ikkunattomista lentokoneista ja

Ajaisitko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuudessa

Tuloksilla

Myös

Yhdysvaltalainen

Ikkunattomuuden

Asuntoihin

Uuden