Röyhtäileekö Saturnuksen kuu merkkejä elämästä? Hyisen Enceladuksen metaanipurkaukset saattavat olla alkeellisten mikrobien tuottamia

Tiede

Röyhtäileekö Saturnuksen kuu merkkejä elämästä? Hyisen Enceladuksen metaanipurkaukset saattavat olla alkeellis

Alkeellinen

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyisen

Tutkijat

Enceladuksen

Tämän