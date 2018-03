”Kuussa on miljardien dollarien sekkejä, jotka odottavat noutajaansa” – edessä on ennen­näkemätön kilpa­juoksu Kuuhun, ja sitä ajaa raha Kuusta tulee tukikohta muun avaruuden tutkimiseen. Se vaatii raaka-aineita. Vettä kiertolaisella on esimerkiksi kraattereiden pohjissa.