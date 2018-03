Maata uhkaavan asteroidin varalle on jo suunnitelma – Yhdysvaltojen ydinkärjillä suuren asteroidin voisi räjäyttää radaltaan

Tiede

Maata uhkaavan asteroidin varalle on jo suunnitelma – Yhdysvaltojen ydinkärjillä suuren asteroidin voisi räjäy

Kylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maata uhkaava

Raportin

Nasalla

Jos Maata

Ihannetilanne olisi

Arviolta