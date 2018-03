Tiede

Miten ihmiset pysyvät pystyssä? Miten hauki sulattaa syömänsä kalan?

Miten ihmiset pysyvät pystyssä maan pinnalla, vaikka painovoima vetää puoleensa? Luulisi ihmisen kaatuvan

Ihmiset

Kauanko kestää, että hauki sulattaa kokonaisena ahmaisemansa ahvenen?

Hauki

Mikä on maailman vaarallisin kasvi?

Kasveille

Mistä muuttolinnut tietävät, milloin niiden pitää palata takaisin Suomeen?

Linnut

Onko kärpäsellä korvia?

Lähes

ovat sopeutuneet liikkumaan pystyssä, pää kaulan, keskiruumiin ja jalkojen jatkeena maan painovoimasta huolimatta.Itse asiassa pystyssä pysyminen onnistuu meiltä paremmin maan pinnalla kuin esimerkiksi kuussa, jossa painovoima on pienempi.Ihmisen liikkuessa lihakset tekevät työtä painovoimaa vastaan. Samalla ne lähettävät samalla tietoa aivoille pituudestaan ja jännitystilastaan. Kallon sisällä olevat aistimet ja silmät viestittelevät pään asennosta, liikkeen suunnasta ja ympäristöstä.Keskushermosto kokoaa kaiken tämän tiedon ja käskyttää oikeita lihasryhmiä korjaamaan asentoa, jottei kaaduttaisi. Teemme siis huomaamattamme jatkuvasti pieniä korjauksia asentoomme pysyäksemme pystyssä.Kahdella jalalla seisominen vaatii tarkkaa tasapainon ja liikkeen kontrollia. Kontatessa huomaa, että neljällä jalalla pysyisi paremmin pystyssä kuin kahdella.ahmaisee ahvenen ja muut saaliskalansa aina kokonaisena. Sulamisaika riippuu paljon saaliskalan koosta ja veden lämpötilasta.Sulamisajoista saa osviittaa haukien käyttäytymistä tarkkailemalla. Kun hauki nappaa kesäisessä 16–18-asteisessa vedessä suurehkon ahvenen, se lepää kaksi vuorokautta.Vasta sitten se on valmis taas saalistamaan lisää kalaa. Pienemmän ahvenen se näyttää pystyvän sulattamaan lämpimässä vedessä päivässäkin.Sulaminen hidastuu reilusti, jos vesi on viileämpää. Kaksi­asteisessa vedessä isohkon ahvenen sulattamiseen menee noin 12 vuorokautta ennen kuin hauki on valmis nappamaan muita kaloja.Jos saalistettu ahven on pieni, hauki saattaa syödä toisen kalan, vaikka edellinen on vielä sulamisvaiheessa. Sen mahassa voi siis sulaa pikkukaloja eri vaiheissa.Mitä isompi hauki on, sitä isompia saaliita se voi pyydystää. Hauki voi niellä kokonaise­na kalan, jonka pituus on noin puolet sen omasta pituudesta. Joskus hauet yrittävät syödä isompiakin saaliita.vaarallisimpia ovat todennäköisesti uusille alueille ihmisten mukana ilmaantuvat vieraskasvit.Ne lisääntyvät paljon tehokkaammin kuin alkuperäislajit ja pystyvät lopulta usein valtaamaan kokonaisia alueita. Tällaisia kasveja ovat Suomessakin viihtyvät jättipalsami, jättiputket ja kurttulehtiruusu.Ihmisille ja muille eläimille vaarallisimpia ovat myrkylliset kasvit. Kaikista myrkyllisimmän kasvin titteliä on kuitenkin vaikea antaa, koska myrkyllisyys riippuu eläinlajista.Suurimmalle osalle eläimiä vaarallisia ovat esimerkiksi näsiä-suvun kasvit kuten Suomessa kasvava lehtonäsiä. Ihmiset ovat käyttäneet näsiöiden myrkkyjä rottien ja jopa susien tappamiseen. Näsiät ovat myös ihmisille myrkyllisiä.Lähellä päiväntasaajaa kasvaa monia erittäin myrkyllisiä trooppisia puulajeja. Varmuutta ei ole, mutta ne saattavat olla ihmisille kaikista myrkyllisimpiä kasveja. Useat niistä kuuluvat heimoon Menispermataceae.Niiden myrkyt johtavat no­peasti hengityslihasten halvaukseen ja tukehtumiseen. Alku­peräiskansat ovat käyttäneet niitä myrkkynuolissa saalistaessaan riistaeläimiä ­ruoaksi. Tuollaisia eteläisiä kasvimyrkkyjä kutsutaan nimellä curare.Euroopassa kasvavista myrkyllisistä kasveista vaarallisimpiin kuuluvat näsiöiden lisäksi hulluruoho, ukonhattu, hullukaali ja kielo. Niitä kaikkia esiintyy myös Suomessa. Niiden syöminen voi johtaa hallusinaatioihin ja jopa kuolemaan.Kahdella Suomessakin tavattavalla kasvilla on kuitenkin vieläkin voimakkaampi ja nopeampi myrkkyvaikutus. Ne ovat myrkkykatko ja myrkkykeiso. Molempien syöminen aiheuttaa tukehtumisen. Myrkkykeisoa pidetään noista kahdesta myrkyllisempänä.seuraavat vuoden kiertoa usein eri tavoin. Niistä tärkein on päivän pituus.Keväällä päivä alkaa pidentyä pohjoisella ja lyhentyä eteläisellä pallonpuoliskolla. Tropiikissa talvehtivat linnut aistivat muutoksen ja osaavat sen myötä lähteä kohti pohjoista.Muuttolintujen saapuessa lähemmäksi Suomea myös sää­olot alkavat vaikuttaa muuton ajoitukseen.Kylmä sää Keski-Euroopassa kertoo linnuille, että kevät on Suomessakin todennäköisesti myöhässä ja muuttonopeutta kannattaa hidastaa.Liian kylmiin oloihin saapuminen voi heikentää pesimämahdollisuutta. Ankarat takatalvet voivat koitua liian aikaisten muuttajien kohtaloksi.Toisaalta lämpiminä keväinä linnut lentävät nopeammin kohti Suomea.kaikilla hyönteisillä on jonkinlainen kuuloaisti. Niin on kärpäsilläkin.Hyönteisten kuuloelimet eivät yleensä kuitenkaan ole samanlaisia kuin meillä ihmisillä ja muilla nisäkkäillä, joilla on päässä sijaitsevat korvat. Hyönteisille on kehittynyt hyvin erilaisia kuuloelimiä. Jotkin lajit kuulevat tuntosarvillaan, toiset jaloillaan tai takaruumiillaan.Suomalaisilla kärpäsillä kuulo perustuu karvoihin, jotka tunnustelevat äänien värähtelyä. Jos ihmisen kuulo siis toimisi samalla tavalla, me kuuntelisimme hiuksillamme tai ihokarvoillamme.Ihmisten korvaa muistuttava kuuloelin on kärpästen joukossa harvinainen. Sellainen on vain sademetsien sirkkoja metsästävällä loiskärpäsellä. Se löytää saaliinsa kuuntelemalla sirkkojen siritystä.Kuulo on kaikille kärpäsille tärkeä aisti. Monet niistä sirittävät kosiomenoissaan kuin heinäsirkat. Saalistus ja saalistajien välttely on toinen kuuloaistin tärkeä tehtävä.