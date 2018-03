Mysteeriuutinen avaruuden vaikutuksesta kaksosastronautin dna:han hämmästytti maailmalla – tarina on kuitenkin mutkikkaampi kuin miltä näyttää

Tiede

Mysteeriuutinen avaruuden vaikutuksesta kaksosastronautin dna:han hämmästytti maailmalla – tarina on kuitenkin

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmalla

Scott Kellyn

Kaksostutkimuksen

Weill

Kaksostutkimus

Mason