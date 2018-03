Tiede

. Viikon eläimen kenttäreportaasi. Nykyaikaan päivitetyt Raamatun vitsaukset voi kokea täällä hylättyjen autotehtaiden kaupungissa.On työttömyyttä, köyhyyttä, nälkää, kylmyyttä, väkivaltaa, murhia ja raiskauksia. Kokonaiset kaupunginosat ovat autioituneet, kun työpaikat ovat kadonneet. Välillä loppui juomavesikin.Voisiko ihminen tehdä asiat vielä huonommin?Järviin voisi istuttaa esimerkiksi kiveksiä syöviä piraijoita.Näin on toimittukin. Michiganin suuresta St. Clair -järvestä ja lähivesistöistä on viime vuosina tarttunut vapaan useita piraijan sukuisia pakukaloja, esimerkiksi punapakua (Piaractus brachypomus). Pakut ovat kaikkiruokaisia petokaloja, joilla on hurjan näköinen purukalusto. Hampaisto muistuttaa aivan ihmisen poskihampaita ja on kehittynyt pähkinöiden ja hedelmien murskaamiseen. Ruokavalionsa takia pakua on kutsuttu myös kasvissyöjäpiraijaksi.Pakut ovat suosittuja akvaariokaloja, mutta ne voivat kasvaa metrin mittaisiksi. Tämä yhtälö johtaa siihen, että kaloja hylätään vesistöihin. Pakuista ei Suurissa järvissä tule haitallista vieraslajia, sillä trooppiset kalat eivät selviä talven yli kylmissä vesissä. Joka vuosi niitä kuitenkin löytyy.kaloja alkoi löytyä, levisi huhu, että pakut purevat hurjilla hampaillaan uimareilta kivekset irti. Kuulemma näin on käynyt Papua-Uudessa Guineassa.Tarina on kuitenkin höpöä. Kasvisravintoon erikoistunut kala on kiinnostunut aivan toisenlaisista pähkinöistä. Uimarin todennäköisyys ylipäänsä törmätä pakuun on häviävän pieni.