Tiede

Tutkimus: Kumppanin kädestä kiinni pitäminen lievittää kipuja, kun aivot virittyvät samaan tahtiin

Tartu kumppanisi

Goldstein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeissa

Jos naisella

Ajatus on

Kun

Myötätuntoinen