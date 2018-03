Tiede

Kumpi on tärkeämpää, nukkuminen vai valvominen? Miksi pissa on keltaista?

Kumpi on tärkeämpää, nukkuminen vai valvominen?

Jokaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi kuuluu sihisevää ääntä, kun kuumalle pannulle laittaa voita tai lettutaikinaa?

Kun

Miksi pissa on keltaista vaikka juo erivärisiä juomia?

ihmisellä on oma unen ja valveen rytmi. Tuo rytmi tarkoittaa sitä, kuinka kauan ihminen valvoo ennen unta ja miten pitkään hän nukkuu ennen kuin herää.Kuusivuotias valvoo yleensä noin neljätoista tuntia ja nukkuu kymmenisen tuntia. Unen ja valveillaolon ajan yhteenlaskettu aika on useimmiten vuorokausi. Siitä pitää huolen pieni suprakiasmaattinen tumake aivoissa. Suunnilleen samassa ajassa maapallo kierähtää akselinsa ympäri.Nukahtaminen tapahtuu automaattisesti, kun olemme tarpeeksi väsyneitä. Se on hyvä, sillä liian pitkä valvominen voi olla jopa vaarallista. Elimistö rasittuu ja sairastuu. Kohtuuton valvominen myös sotkee ajatukset, jolloin on mahdotonta pystä tarkkaavaisena.Vain valveilla voi tehdä asioita, jotka kiinnostavat ja tekevät iloiseksi. Mikään niistä ei kuitenkaan onnistuisi ilman unta. Jos ihminen ei nuku tarpeeksi, hänestä tulee helposti hajamielinen säheltäjä tai kiukkuinen rähisijä.Uni ja valve ovat riippuvaisia toisistaan: ilman valvomista ei pysty nukkumaan ja ilman unta ei voi valvoa. Niitä ei voi asettaa vastakkain, koska molemmat ovat täsmälleen yhtä tärkeitä.voi tai taikina laitetaan kuuman pannun pinnalle, se alkaa pian kiehua.Kiehuessa voihin ja taikinaan syntyy pieniä kaasukuplia. Kun nuo kuplat hajoavat, syntyy pieni poksahdus.Kun kymmenet tai sadat kuplat poksahtavat, niiden yhteinen ääni kuulostaa sihinältä.

Hulda ja Leimu Myöhänen, 5

Virtsa

Miksi kenguruilla on poikasilleen pussi?

Kenguruiden

Voiko aurinkokuntiin tulla lisää planeettoja?

Planeetat

koostuu vedestä ja siihen liuenneista kuona-aineista eli elimistöstä poistettavista aineksista. Sen keltainen väri tulee urobiliinista.Urobiliini muodostuu veren hemi-nimisestä aineesta, kun hemi hajoaa elimistössä. Hemi antaa verelle punaisen värin.Virtsan keltaisuus vaihtelee jonkin verran riippuen elimistön nestetasapainosta.Jos juo paljon, virtsaan menee runsaasti vettä, jolloin pissa on vaalean keltaista. Jos taas ei juo riittävästi, virtsaa erittyy vähemmän ja se on tummemman keltaista.Monien juomien, kuten esimerkiksi virvoitusjuomien, väriaineet hajoavat ruoansulatuksessa, eivätkä ne siksi värjää pissaa.Jotkin ruokien tai juomien väriaineet voivat kuitenkin värjätä virtsaa, koska ne eivät hajoa. Tällaisia ovat esimerkiksi mustikan ja punajuuren värit sekä jotkin elintarvikkeissa käytetyt punaiset värit.Juomalla runsaasti vaikkapa mustikasta tai punajuuresta tehtyä mehua virtsan värin saa siis kyllä muuttumaan. Siitä tulee punertavaa.Joskus virtsa ei ole keltaista, vaikkei olisi nauttinut väriaineita. Silloin kannattaa käydä lääkärissä tarkistuttamassa, onko kyse jostakin sairaudesta.ja muiden pussieläinten poikaset syntyvät hyvin kehittymättöminä.Ne pystyvät kuitenkin kiipeämään heti emonsa turkkia pitkin pussiin, jossa emon maitoa antavat nisät sijaitsevat.Pussi on käytännöllinen, koska pussieläinten poikaset ovat synnyttyään jatkuvasti suullaan kiinni nisässä. Keskikokoisilla kenguruilla tällainen kiinnittymisen vaihe kestää noin sata vuorokautta.Pussieläinten poikaset eivät pysty ihan aluksi imemään, vaan emo puristaa nisästään maitotippoja suuhun.Kun pussieläinten pussiin kömpii vastasyntynyt poikanen, voi myös vanhempi pienokainen käydä vielä imemässä maitoa.Esimerkiksi harmaakengurun poikanen alkaa poistua pussista ajoittain kuuden kuukauden ikäisenä, mutta palaa sinne maidon perässä vielä kuukausia sen jälkeen.syntyvät aurinkokuntien muodostuessa. Jos valmiiseen aurinkokuntaan tulisi uusi planeetta, sen pitäisi siis saapua jostain toisesta aurinkokunnasta.Sinänsä se ei ole mahdotonta. Yhdestä aurinkokunnasta irronnut planeetta voisi ainakin teoriassa­ päätyä toiseen aurinkokuntaan.Muualta tulevalla planeetalla olisi runsaasti liike-energiaa. Sen täytyisi menettää osa tästä energiasta jäädäkseen aurinkokunnan tähteä kiertävälle radalle. Muuten se vain jatkaisi matkaa aurinkokunnan läpi.Käytännössä tämä olisi mahdollista vain horjuttamalla aurinkokunnan tasapainoa. Tulokas linkoaisi jonkin alkuperäisistä planeetoista aurinkokunnan ulkopuolelle tai suistaisi useampia planeettoja uusille radoille.Helpoiten tästä tilanteesta voitaisiin selvitä, jos aurinkokunta, johon tulokas saapuisi, olisi vasta muodostumassa.Silloin tulokas voisi menettää liike-ener­giansa syntyvässä aurinkokunnassa vielä leijailevaan kaasuun ja sen vauhti hidastuisi. Samalla kaasu kuumenisi, mutta se ei silti sinkoutuisi aurinkokunnan ulkopuolelle.