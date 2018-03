Tiede

Lutikoita lepakoista ja satiaisia gorilloista – ihmisen ulkoloisten kehitys kertoo toimivasta suhteesta

Amerikan

Sängyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Karvaisempi

eläimistöä tarkastelevan minijuttusarjan viimeisessä osassa yritimme etsiä New Yorkista luteita.Seinälude eli lutikka (Cimex lectularius), tuo inha verenimijä, julistettiin viime vuosisadan puolivälissä jo länsimaista nujerretuksi. Ne alkoivat kuitenkin taas lisääntyä ja ludeongelma on matkailun myötä räjähtänyt käsiin monessa maailman suurkaupungissa, etenkin New Yorkissa.Tässä hotellissa luteita ei nyt kyllä näy. Harmi. Olisimme halunneet tietää, ovatko nekin isompia Amerikassa.rakenteissa ja ahtaissa raoissa piileksivät seinäluteet aloittivat uransa loisimalla lepakoissa. Kauan sitten ne siirtyivät myös ihmisen piinaksi.Luteet onnistuttiin sotien jälkeen hävittämään DDT-myrkyllä lähes täysin, mutta ne kehittyivät vastustuskykyisiksi. Otusten kyllästäminen myrkyllä aikoinaan kovetti selvinneet yksilöt sietämään myös nykyisin käytettyä pyretriiniä, sillä se vaikuttaa soluihin samalla tavoin. Myrkky lukitsee hermosolujen natriumkanavat auki, jolloin ötökkä halvaantuu ja kuolee. Sietokyvyn syntyyn on riittänyt yllättävän pieni mutaatio. Vain parin aminohapon muutos hermosolun natriumkanavassa estää myrkkyä tarttumasta kanavaan.mielenkiintoinen ihmisen pieni ystävä on täi. Sen geeneistä voidaan nähdä, milloin muinainen ihminen alkoi käyttää vaatteita. Vaatetäi näyttäisi jalostuneen hiuksissa elävästä päätäistä siinä vaiheessa, kun oli vaatteita vaatetäin asuttavaksi. Tutkijat uskovat tämän tapahtuneen noin 70 000 vuotta sitten.mysteeri on, miten gorillan häpykarvatäi eli satiainen siirtyi muinoin ihmisiin. Genetiikka paljastaa, että gorillan satiainen kehittyi elämään ihmisessä 3,3 miljoonaa vuotta sitten.Todennäköisin selitys siirtymälle on kuitenkin ihan siveellinen. Ötököitä lienee tarttunut esi-ihmisten karvoitukseen, kun nämä ovat yöpyneet gorilloiden hylätyissä pesissä. New Yorkin tunnetuin gorilla lienee elokuvista tuttu jättigorilla King Kong. Sen satiainen olisi saattanut olla suurin koskaan tavattu.