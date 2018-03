Venäjä suojeli yhdessä rysäyksessä yli kymmenen miljoonaa hehtaaria luontoa – monet Suomessa harvinaistuneet lajit ovat Laatokan pohjoisosassa jopa runsaita

Tiede

Venäjä suojeli yhdessä rysäyksessä yli kymmenen miljoonaa hehtaaria luontoa – monet Suomessa harvinaistuneet l

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meillä

http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/venaja-perusti-laatokan-ja-suomenlahden-suojelualueet/

Suojelualueiden

Venäjällä

Edellisen

Suomalaistutkijoita