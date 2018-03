Kalorien karsiminen voi pidentää ikää – vähemmän syövät koehenkilöt käyttivät energiaa unen aikana tehokkaammin

Tiede

Kalorien karsiminen voi pidentää ikää – vähemmän syövät koehenkilöt käyttivät energiaa unen aikana tehokkaammi

Useilla

Apulaisprofessor

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikutukset

Aineenvaihdunnan

Myös

Toisessa