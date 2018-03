Hollantilainen Bas Lansdorp markkinoi menolippuja Marsiin – vapaaehtoisten pitäisi perustaa punaiselle planeetalle siirtokunta ja jäädä sinne

Hollantilainen Bas Lansdorp on Mars One-järjestön perustajia keväällä 2011. Tavoitteena on markkinoida matkaa Marsiin.Valmistui Twenten teknillisestä yliopistosta vuonna 2003. Työskenteli Delftin teknillisessä yliopistossa.Perusti 2008 tuulivoimayhtiön, jonka myi aloittaakseen Mars Onen. Voimala perustuu lennokkiin https://www.ampyxpower.com/ , joka on yhdistetty generaattoriin pitkällä vaijerilla. Lennokki nousee ja laskee tuulessa, vaijeri kelautuu auki ja takaisin kelalle. Liike muutetaan energiaksi.