alkaa yhdestä äidin munasolusta. Isän siittiö hedelmöittää sen. Tämän seurauksena munasolu alkaa jakautua. Samalla solut erilaistuvat ja pallukka saa ihmisen hahmon.Yhdeksän kuukauden jälkeen sikiö pulpahtaa ulos äidin kohdusta. Se on nyt vauva. Tavallinen vauva painaa 3,6 kiloa ja on 50 senttimetriä pitkä. Se on kovaääninen, mutta muuten täysin avuton.Vauva onkin useita vuosia äidin ja muiden tuen varassa. Yleensä eläinvauvat ovat paljon valmiimpia tulemaan toimeen. Esimerkiksi hirven vasa nousee heti syntymän jälkeen pystyyn ja osaa loikkia karhua karkuun.Miksi ihmisvasa sitten tarvitsee paljon hoivaa ja apua? Todennäköisesti syynä ovat isot aivomme. Jos ihminen syntyisi yhtä valmiina kuin hirven vasa, lapsen iso pää ei enää mahtuisi äidin synnytyskanavan läpi. Siinä kävisi kehvelisti.Syntymäpäivä onkin ihmisen elämän kannalta vain yksi porras kohti aikuisuutta.Lapsi kasvaa ja oppii tulemaan toimeen. Osa elimistä saa muotonsa vasta vuosia syntymän jälkeen.Vasta murrosiän loppuessa ihmisen voi sanoa olevan täysi­kasvuinen.ristiinnaulitsemisesta kerrotaan Raamatussa. Historian tutkimukset ovat osoittaneet, että Jeesus oli mitä todennäköisimmin oikeasti elänyt historiallinen henkilö. Hän kuoli tutkijoiden arvioiden mukaan noin vuonna 30.Ristiinnaulitsemista pidettiin Jeesuksen aikana ajanlaskun alun antiikissa kaikista julmimpana ja häpeällisimpänä tapana toteuttaa kuolemantuomio. Toivonkin, että vanhemmat keskustelevat lastensa kanssa, jos heille jää seuraavaksi kerrottavista asioista huono mieli.Ristiinnaulittu sai lukuisia vakavia haavoja, mutta kuoli yleensä hapen puutteeseen hankalan asennon takia. Joskus kuoleman odottelu saattoi kestää kokonaisia päiviä. Toisinaan loppua joudutettiin katkaisemalla sääriluita ja lisäämällä näin verenhukkaa. Kuolemantuomittuja myös ruoskittiin usein. Jeesuksen kuoleman syystä ei ole varmuutta. Jo pelkkä ruoskinta olisi voinut viedä hengen. Syy on voinut olla myös verenhukka, kuivuminen ja shokki.Kun kristityt viettävät pääsiäistä, Jeesuksen kuoleman ohella heille on vähintään yhtä tärkeä Raamatussa kerrottu ylösnousemus eli Jeesuksen voitto ristillä tapahtuneesta kuolemasta.eivät yleensä syö porkkanaa. Ne eivät nimittäin tahdo päästä käsiksi maan alla kasvaviin juureksiin. Ne syövät paljon useammin porkkanoiden maanpäällisiä varsia ja lehtiä.Jänikset pitävät toki porkkanoista, jos vain sattuvat löytämään niitä jostakin. Juureksen varret ja lehdet eivät ole jäniksille hääppöistä ravintoa. Porkkanassa itsessään on sen sijaan paljon sokeria, joka auttaisi jäniksiä pulskistumaan talven varalle.Jänisten tyypillisintä kesäruokaa ovat horsmien ja monien muiden ruohokasvien nuoret versot, joissa on paljon valkuaisaineita. Tavallinen ruoho kelpaa myös hyvin jäniksille. Hernekasvit puolestaan ovat niiden herkkua.Talvisin jänikset joutuvat kovemmille. Suomessa elävä metsäjänis esimerkiksi selviytyy pelkillä pajujen, ruusukasvien ja koivujen versoilla sekä haapapuiden runkojen kuorella.Niin ikään pohjoisissa oloissamme viihtyvä rusakko tarvitsee hieman enemmän: esimerkiksi heinää ja talventörröttäjien siemeniä.Jänikset on yhdistetty porkkanoihin Väiski Vemmelsääri -sarjakuvahahmon myötä. Hahmon luojat esittelivät vuonna 1940 piirroselokuvassaan Väiskin, joka nojailee aitaan ja syö porkkanaa. Sen jälkeen porkkanasta on tullut muidenkin sarjakuva­pupujen herkkua.

kuumin paikka on syvällä sen sisällä. Aivan sen ytimessä lämpötila on arvioiden mukaan lähes 5 000 astetta. Ihminen on kuitenkin aiheuttanut vielä paljon kuumempia lämpötiloja.Kuumimpia lukemia on syntynyt ydinaseina käytettävien vetypommien räjähdyksistä, joissa lämpö on kohonnut noin 20–80 miljoonaan asteeseen. Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa fuu­sio­reaktoreissa pieni määrä kaasua kuumennetaan peräti 100–150 miljoonaan asteeseen.Maapallo kuuluu Aurinkokuntaan, jonka kuumin paikka on auringon ytimessä. Siellä lämpötila nousee 15 miljoonaan asteeseen. Avaruudessa on kuitenkin aurinkoa suurempia tähtiä, joiden ytimen lämpötila voi olla yli kymmenkertainen. Kun selvästi Aurinkoa suurempi tähti elinkaarensa lopulla romahtaa eli muuttuu mustaksi aukoksi tai neutronitähdeksi, lämpötila voi olla hetken aikaa jopa 10 miljardia astetta.antamien käskyjen nopeus perustuu tehokkaaseen hermoverkkoomme sekä synnynnäisiin ja opittuihin malleihin.Aivot lähettävät käskyjä muille kehon osille selkäydintä ja hermoja pitkin. Selkäydin alkaa aivoista ja kulkee selkärangan sisällä. Selkäytimestä haarautuu hermoja, jotka menevät kaikkiin kehon osiin, kuten käsien ja jalkojen lihaksiin.Hermot koostuvat hermo­solujen ohuista ja pitkistä haarakkeista.Hermosolujen aivoista saama viesti etenee näissä hermohaarakkeissa samalla tavalla kuin sähkö sähköjohdoissa.Nopeimmissa haarakkeissa sähköisen viestin vauhti on noin sata metriä sekunnissa. Aivoista lähetetty käsky liikuttaa varpaita ehtii perille noin sekunnin kuudeskymmenesosassa.Lisäksi aivoilla on valmiita toimintamalleja, kuten kävely. Jokainen askeleen osa ei siis tarvitse omaa käskyä, vaan riittää, kun aivomme käskevät jalkoja kävelemään tuttuun tapaan.