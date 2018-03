Nopea perimän kartoitus auttoi löytämään hoidon vakavasti sairaille lapsille – ihmisen geenien läpiluenta vei ennen yli kymmenen vuotta, nyt alle vuorokauden

Tiede

Nopea perimän kartoitus auttoi löytämään hoidon vakavasti sairaille lapsille – ihmisen geenien läpiluenta vei

Ihmisen

Ihmisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt koko

”Perimän

Briteissä

Kokeilussa

Periytyviä

Lääkäri