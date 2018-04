Kiinan avaruusasema pudonnee Maahan aamuyöllä – Asiantuntija HS:lle: ”Avaruusromu alkaa hajota sadan kilometrin korkeudessa”

Tiede

Kiinan avaruusasema pudonnee Maahan aamuyöllä – Asiantuntija HS:lle: ”Avaruusromu alkaa hajota sadan kilometri

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luntaman

Nyt

https://www.youtube.com/watch?v=idwMJZmOpQM