Keskellä Tyyntämerta sijaitsee ”Nemon piste”, joka on niin kaukana kuivasta maasta kuin mahdollista – sinne on vuosien saatossa ohjattu tonneittain Maahan syöksynyttä avaruusromua

Tiede

Keskellä Tyyntämerta sijaitsee ”Nemon piste”, joka on niin kaukana kuivasta maasta kuin mahdollista – sinne on

Tyynellämerellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2001

Uutistoimisto AFP:n

Tiede kuitenkin