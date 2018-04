Tiede

Linnunradan keskustasta löytyi kerralla 12 uutta mustaa aukkoa, ja niitä saattaa olla tuhansia lisää

Linnunratamme

Mustat aukot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mustien

Tähtitieteilijä

Lisäksi

Hailey