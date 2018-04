Tiede

Mikä oli viimeinen dinosauruslaji elossa?

Voiko hevoselle tulla hikka?

Jos Marsista löytyisi ilmakehä, voisiko siellä elää?

Miksi vesirokko on vaarallisempi aikuisille kuin lapsille?

Miksi älylaitteet kuumenevat?

kysymys. Viimeiset vakuuttavat merkit dinosauruksista ovat 65 miljoonan vuoden takaa. Näyttää siis siltä, että kaikenlaiset dinosaurukset kuolivat noihin aikoihin sukupuuttoon.Merkittävimpänä syynä oli ison asteroidin eli taivaankappaleen törmäys Jukatanin niemimaalle. Iskeytymiskohta sijaitsee nykyisen Etelä-Meksikon alueella.Tutkimusten mukaan viimeisiin dinosauruksiin kuuluivat ainakin kasveja syövät hadrosaurukset eli ankannokkasaurukset ja Pohjois-Amerikassa elänyt pelottava lihansyöjä Tyrannosaurus rex.Dinojen jälkeläisiä on kuitenkin elossa nykyäänkin, sillä kaikki linnut ovat kehittyneet dinosauruksista.ja monet muut eläimet hikottelevat, kun niiden pallean lihakset supistuvat nopeasti useita kertoja. Hevosillakin voi olla hikan kaltaisia oireita.Hevosten hikottelusta ei aina kuulu ääntä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että niiden kurkunpäässä ei kulje hikottelun aikana niin voimakkaasti ja nopeasti ilmaa kuin ihmisellä.Jos hevosen hikottelusta kuuluu ääni, se ei tule ihmisten tapaan kurkunpäästä, vaan vatsan alueelta. Äänen aiheuttaa pal­lean supistuminen ja monesti myös vatsan elinten liikkuminen. Englanniksi hevosen hikkaa kutsutaan sanalla thumps, joka tarkoittaa myös tömähdystä tai kumautusta.Hevosen hikottelu ei ole yhtä harmitonta kuin ihmisen. Hevonen saa hikan useimmiten voimakkaan rasituksen tai hikoilun seurauksena. Kun hevonen menettää paljon kalsiumia, natriumia ja muita elimistön suoloja, pallean toimintaa säätelevä hermo ärtyy. Se alkaa supistua sydämen tahtiin sen sijaan, että käsky supistua tulisi tavalliseen tapaan aivoista.Hikottelua ilmenee varsinkin matkaratsastushevosilla ja ­imettävillä tammoilla. Pitkään jatkunut hevosen hikka on merkki siitä, että eläin kannattaa viedä eläinlääkärin hoidettavaksi.ovat paljastaneet, että Marsissa on ohut ilmakehä. Se on niin harva, että sen paine on samanlainen kuin 30 kilometrin korkeudessa Maan pinnan yläpuolella.Alhaisen paineen takia ihmisen sisällä oleva vesi alkaisi kiehua Marsissa ilman avaruuspukua. Myös ihmisen tarvitsemaa happea on Marsissa mitättömän vähän. Sen ilmakehä koostuu pääasiassa hiilidioksidista.Ihminen ei siis pysty elämään Marsissa ilman avaruuspukua ja keinotekoista hapen lähdettä.Jotkut bakteerit selviävät hapettomassakin ympäristössä. Mars on kuitenkin niin kylmä, ettei siellä ole nestemäistä vettä. Eliöt yleensä tarvitsevat elääkseen sekä happea että vettä tai ainakin jompaa kumpaa.Tutkijat etsivät kuitenkin parhaillaan viitteitä siitä, onko Marsissa ollut joskus menneisyydessä alkeellista elämää.leviää ihmisestä toiseen niin helposti, että melkein jokainen sairastaa vesirokon jo lapsena. Kerran vesirokon sairastettuaan ihminen on sille immuuni eikä enää sairastu.Ne harvat jotka sairastuvat vesirokkoon vasta aikuisena, voivat tulla hirmuisen kipeiksi. Kuumeen ja kutiavien näppylöiden lisäksi tauti voi aikuisilla levitä keuhkoihin tai aivoihin. Ja vielä pahemmin voi käydä, jos vesirokkoon sairastuu odottava äiti, jolla on sikiö kohdussansa.Emme tiedä varmasti, minkä takia aikuisten vesirokko on rankempi tauti kuin lasten. Voimme vain olettaa, että lasten elimistöä puolustava luontainen soluarmeija jollain tavalla osaa pitää vesirokon lievempänä kuin aikuisten.Tehokkaimmaksi puolustajaksi soluarmeijamme kuitenkin oppii kokemuksen kautta, ja kaikkein turvallisimmin se käy rokotuksen avulla.Vesirokkorokotteen saavat nyky-Suomessa pikkulapset ja koululaiset. Sen jälkeen he eivät voi sairastua vesirokkoon aikuisenakaan.lämpenemiseen on kaksi syytä. Niistä ensimmäinen liittyy laitteiden elektroniikkaan ja siinä kulkeviin pieniin sähkövirtoihin.Vaikka älylaitteiden virtapiirit pyritään tekemään niin, että sähkö kulkisi niissä mahdollisimman vaivattomasti, syntyy sähkön liikkeestä aina kitkaa. Tämä kitka muuttuu lämmöksi ja poistuu älylaitteesta sen pinnan kautta.Lämpenemiseen vaikuttaa se, kuinka paljon laitetta rasitetaan. Mitä vaativampia tehtäviä älylaitteen prosessoreille annetaan, sitä enemmän niissä kulkee sähköä. Ja mitä enemmän sähköä virtapiireissä kulkee, sitä enemmän syntyy vastustusta ja lämpöä.Toinen lämpenemisen syy liittyy älylaitteiden akkuihin. Akut varaavat sähköä sisäänsä kemiallisten reaktioiden avulla. Näissä reaktioissa syntyy sivutuotteena myös lämpöä. Akku voi siksi lämmittää puhelinta niin täyttyessään kuin tyhjentyessään.