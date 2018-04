Ainakin 88 000 vuotta vanha ihmisen sormiluu löytyi Arabian niemimaalta – se auttaa hahmottamaan esi-isiemme muuttoreittejä

Tiede

Ainakin 88 000 vuotta vanha ihmisen sormiluu löytyi Arabian niemimaalta – se auttaa hahmottamaan esi-isiemme m

Varhaisin

Löytäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabiasta

Aikoinaan

Nykyisen

Toinen