Jos maapallo pyörisi toiseen suuntaan, tulisiko talven jälkeen syksy eikä kevät?

Miksi naama ei mene kananlihalle?

Miksi tutit kestävät keittämisen, mutta hiekkalapio sulaa kuumassa?

Miksi pupulla on häntä?

Mistä rosvot tulevat?

maapallo pyörisi toiseen suuntaan, Aurinko liikkuisi taivaalla päinvastaiseen suuntaan kuin nyt: se nousisi lännestä ja laskisi itään. Todellisuudessa Aurinko vain näyttää liikkuvan, koska maapallo pyörii ja me liikumme maapallon pinnan mukana.Vaikka pyörimissuunnan vaihdos muuttaisi auringon päivittäisen liikkeen suunnan, vaihtuisivat päivät ja vuodenajat ihan tutulla tavalla.Kutsumme talveksi vuoden kylmää ja pimeää aikaa ja kesäksi valoisinta ja lämpimintä ajanjaksoa. Siirtymistä kylmästä talvesta lämpimään kesään kutsutaan kevääksi ja siirtymää lämpimästä kesästä kylmään talveen syksyksi.Niiden järjestys ei voi muuttua, koska talvea ei voi seurata kylmenevä ja pimenevä vuodenaika. Kesää ei voi seurata vuodenaika, jolloin sää vain lämpenisi ja muuttuisi valoisammaksi.Maapallon eteläisellä pallonpuoliskolla on kesä silloin, kun meillä on talvi, ja talvi silloin, kun meillä on kesä. Samalla lailla kevät ja kesä vaihtavat paikkaa suhteessa pohjoiseen pallonpuoliskoon. Silti vuoden kierto on sielläkin sama talvesta kevään kautta kesään ja kesästä syksyn kautta talveen.Auringon kiertosuunta ei vaikuta siihen millään tavalla.menee kananlihalle, kun ihokarvamme nousevat pystyyn.Jokaisen ihokarvan juuren vieressä ihon sisällä on karvankohottajalihas. Tämä lihas supistuu ja karva nousee pystyyn, kun palelemme tai koemme jotain järisyttävää.Samalla karvankohottajalihas vetää karvan vieressä olevaa kireämmäksi, jolloin tuo ihon kohta painuu kuopalle. Nämä kuopat ovat sitä isompia, mitä kauempana toisistaan karvat sijaitsevat.Esimerkiksi käsivarsissamme karvat ovat melko etäällä toisistaan. Sen takia ihon kananlihalle meneminen näkyy tuossa kohtaa ruumistamme selkeästi. Käsivarsien karvat ovat myös usein melko suuria.Meillä on ihokarvoja myös kasvoissa. Erityisesti otsassamme on niitä hyvin tiheästi. Nuo karvat ovat kuitenkin hyvin pieniä ja vaaleita, joten niitä on paljain silmin vaikea nähdä.Kasvojen karvankohottajalihakset eivät myöskään paina ihoa kuopalle, koska karvat ovat niin vieri vieressä.muovit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Jotkut huonoiten kuumaa kestävistä muoveista pehmenevät kuin voi lämmetessään jo ennen kuin ne alkavat sulaa. Käyttötarkoitus saneleekin sen, mitä muovia missäkin tuotteessa kannattaa käyttää.Hiekkalapiot valmistetaan yleensä PE-muovista. Sitä ei voi tosiaan keittää vedessä, sillä se saattaa helposti pehmetä ja muuttaa muotoaan.Osa muoveista kestää hyvin veden kiehumislämpötilaa eli sataa astetta. Tuteissa käytetään juuri tällaisia muoveja, kuten kovaa PP- tai PC-muovia tai ­useasta materiaalista tehtyä sekoitemuovia.PP-muovin ominaisuuksia voidaan säädellä lisäämällä sen joukkoon esimerkiksi lasikuitua tai talkkia. Tuttien imuosa puolestaan on hyvin kuumuutta kestävää luonnonkumia tai ­silikonikumia.Edellä mainitut muovit tunnistaa, kun katsoo tuotteen pohjaan. Pohjassa on usein kierrätysmerkintä. PE-muovilla se on 2 tai 4, PP-muovilla 5, PC-muovilla ja sekoitemuovilla 7. Monesti tuotteissa on myös käytetyn muovin nimi.pupuilla eli jäniksillä ja kaniineilla on häntä. Se on niillä kaikilla aika lyhyt. Kanien häntä on 4–8 senttimetriä, metsäjänisten 5–9 ja rusakkojen 8–13 senttimetriä pitkä.Häntä on lajista riippuen yleensä valkoinen joko kokonaan tai alapuolelta. Se on tärkeä viestinnässä. Pystyssä sojottava häntä on usein merkki jännityksestä. Häntä on pystyssä myös pupun paetessa petoeläintä, kuten kettua.Petoeläimen on helppo seurata valkoista täplää, mutta muuttaessaan suuntaa äkillisesti pupu voi samalla laskea häntänsä alas ja piilottaa valkoisen osan. Tämä voi harhauttaa takaa-ajajaa ja auttaa pupua pakenemaan.vauva syntyy, hän on aina pieni ja kiltti.Joskus käy niin surullisesti, että vauva ei saa tarpeeksi huolenpitoa, sopivia leluja, kivoja leikkitovereita, vanhempien rakkautta ja neuvoja.Jos lapselle ei anneta kaikkea sitä, mitä hän tarvitsee, hän muuttuu surulliseksi ja vihaiseksi eikä opi leikkimään ja olemaan toisten kanssa oikein.Tämä voi johtaa siihen, että se sama kiltti vauva ottaa aikuisena väkisin toiselta ihmiseltä tavaroita ja rahaa tai tekee toiselle aikuiselle pahaa.Lapsen pitää saada kasvaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka neuvovat pienelle lapselle, mikä on oikein ja mikä väärin. Jos lapselle ei tätä kerrota, lapsi voi isompana tehdä vääriä asioita ja vääriä tekoja.Rosvokin voi aikuisena oppia käyttäytymään oikein: pyytää anteeksi ja lopettaa pahan tekemisen. Sitten hän ei enää ole rosvo.