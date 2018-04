Tiede

Mistä rosvot tulevat?

Maija Larkela, 4

Kun

Miksi tutit kestävät keittämisen, mutta hiekkalapio sulaa kuumassa?

Kaikki

Miksi pupulla on häntä?

vauva syntyy, hän on aina pieni ja kiltti.Joskus käy niin surullisesti, että vauva ei saa tarpeeksi huolenpitoa, sopivia leluja, kivoja leikkitovereita, vanhempien rakkautta ja neuvoja.Jos lapselle ei anneta kaikkea sitä, mitä hän tarvitsee, hän muuttuu surulliseksi ja vihaiseksi eikä opi leikkimään ja olemaan toisten kanssa oikein.Tämä voi johtaa siihen, että se sama kiltti vauva ottaa aikuisena väkisin toiselta ihmiseltä tavaroita ja rahaa tai tekee toiselle aikuiselle pahaa.Lapsen pitää saada kasvaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka neuvovat pienelle lapselle, mikä on oikein ja mikä väärin. Jos lapselle ei tätä kerrota, lapsi voi isompana tehdä vääriä asioita ja vääriä tekoja.Rosvokin voi aikuisena oppia käyttäytymään oikein: pyytää anteeksi ja lopettaa pahan tekemisen. Sitten hän ei enää ole rosvo.muovit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Jotkut huonoiten kuumaa kestävistä muoveista pehmenevät kuin voi lämmetessään jo ennen kuin ne alkavat sulaa. Käyttötarkoitus saneleekin sen, mitä muovia missäkin tuotteessa kannattaa käyttää.Hiekkalapiot valmistetaan yleensä PE-muovista. Sitä ei voi tosiaan keittää vedessä, sillä se saattaa helposti pehmetä ja muuttaa muotoaan.Osa muoveista kestää hyvin veden kiehumislämpötilaa eli sataa astetta. Tuteissa käytetään juuri tällaisia muoveja, kuten kovaa PP- tai PC-muovia tai ­useasta materiaalista tehtyä sekoitemuovia.PP-muovin ominaisuuksia voidaan säädellä lisäämällä sen joukkoon esimerkiksi lasikuitua tai talkkia. Tuttien imuosa puolestaan on hyvin kuumuutta kestävää luonnonkumia tai ­silikonikumia.Edellä mainitut muovit tunnistaa, kun katsoo tuotteen pohjaan. Pohjassa on usein kierrätysmerkintä. PE-muovilla se on 2 tai 4, PP-muovilla 5, PC-muovilla ja sekoitemuovilla 7. Monesti tuotteissa on myös käytetyn muovin nimi.

Aava Meisalmi, 1

Kaikilla

pupuilla eli jäniksillä ja kaniineilla on häntä. Se on niillä kaikilla aika lyhyt. Kanien häntä on 4–8 senttimetriä, metsäjänisten 5–9 ja rusakkojen 8–13 senttimetriä pitkä.Häntä on lajista riippuen yleensä valkoinen joko kokonaan tai alapuolelta. Se on tärkeä viestinnässä. Pystyssä sojottava häntä on usein merkki jännityksestä. Häntä on pystyssä myös pupun paetessa petoeläintä, kuten kettua.Petoeläimen on helppo seurata valkoista täplää, mutta muuttaessaan suuntaa äkillisesti pupu voi samalla laskea häntänsä alas ja piilottaa valkoisen osan. Tämä voi harhauttaa takaa-ajajaa ja auttaa pupua pakenemaan.