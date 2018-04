Tiede

Linnut muuttavat kesäksi pohjoiseen paetakseen trooppisia sairauksia, paljasti ruotsalainen tutkimus

Muuttolinnut

Tutkijat

Syntyvät poikaset olisivat tropiikissa heikoilla.

Tutkijat

Ilmastonmuutos näyttää siirtävän taudinaiheuttajien rajoja.

Ilmastonmuutos