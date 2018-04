Tiede

Haluatko manipulointi­etsiväksi tai sijais­matkustajaksi? Edus­kunnan raportti hahmottaa vuoden 2037 Suomea, j

Kotonasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmassa

Sata mahdollisuutta

Tulevaisuusraportin

Pitipä

Nimestään

Ajojärjestelijä

Kaupunkilennonjohtaja

Robottiliikenteen esteettömyystarkastaja

Manipulointietsivä

Kohinanpoistaja

Itsediagnostiikkavälineiden käyttöä opastava puoskari

Onnellisuusoperaattori

Tekoälykatsastaja

Peukutusmanageri

Etiäistorjuntamestari

Sijaismatkustaja