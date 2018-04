Tiede

Räjähtäneestä asteroidista Maahan sataneiden timanttien mysteeri saattoi selvitä – Tutkijoiden mukaan ne ovat

Sudanin

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Löytö

Sudanin

Almahata Sitta