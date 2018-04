Tiede

Uutta toivoa hiv-rokotteesta: Ruiske vasta-ainetta suojasi apinoita useita kuukausia

Nature Medicine

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasta-aineruiske ei ole varsinaisesti rokote.

Vasta-aineruiske

Tulosten soveltaminen ihmisiin on vielä kaukana.

Myös

Ensimmäinen hiv:stä parantunut ihminen on yhdysvaltalainen Timothy Ray Brown.

Hi-virukseen

Brownin

Sittemmin