Tiede

Miksi kirosanoja on olemassa, jos niitä ei saa käyttää?

Miksi kirosanoja on olemassa, jos niitä ei saa käyttää?

Kirosanat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi väsyneellä ihmisellä on silmäpussit?

Silmiä

Miksi ilmakehä ei mene rikki, kun siitä mennään raketilla läpi?

Ilma

Missä sijaitsee Suomen keskimmäisin piste?

Suomen

Voiko ilvekseen tarttua nuha?

Nuha

kuvaavat harmistusta tai vihaa. Niiden käyttämistä muiden kuullen ei kuitenkaan pidetä hyvän käytöksen mukaisena.Tämä johtuu siitä, että hyvin käyttäytyvä ihminen on iloinen tai ainakin vaikuttaa iloiselta. Tämä on eräänlaista huomaavaisuutta muita kohtaan. On paljon mukavampaa olla iloisten kuin vihaisten tai surullisten ihmisten kanssa.Kiroileminen rikkoo hyväntuulisuuden vaikutelman. Se viestii, että nyt harmittaa.Tästä huolimatta ihmiset käyttävät kirosanoja myös muiden seurassa. Niinpä ei voi sanoa, että niiden käyttö olisi kokonaan kiellettyä.Se voi kuitenkin olla epäkohteliasta – hieman samaan tapaan kuin hatun pitäminen päässä kirkossa tai pukeutuminen hautajaisissa värikkäisiin vaatteisiin.ympäröivät silmäluomet, joiden iho on hyvin ohutta. Ihon alla on ohut lihaskerros ja rasvaa.Joskus ohuen ihon alle voi kertyä myös nestettä. Silloin silmäluomen ohuen ihon kudokset turpoavat. Turvotus venyttää ihoa ulospäin ja näin luomelle syntyy näkyvä ”pussi”.Silmäluomien ihon alle kertyy nestettä yleensä silloin, kun nukumme huonosti tai liian vähän. Tarkkaa syytä siihen, miksi huonot yöunet keräävät nestettä silmäluomiin, ei kuitenkaan tiedetä.Ylimääräinen neste häviää yleensä melko pian heräämisen jälkeen. Silloin iho palautuu normaaliin muotoonsa.Vanhemmilla ihmisillä iho ei kuitenkaan ole yhtä kimmoisaa kuin nuorilla. Niinpä silmäluomi voi vähitellen venyä pysyvästi pussille, mikäli turvotusta on usein.koostuu pienistä hiukkasista, joita kutsutaan molekyyleiksi. Ilman molekyylit eivät ole mitenkään kiinni toisissaan, vaan ne liikkuvat toistensa ohi vähän kuin hiekanjyvät kuivassa hiekassa. Siksi ne pääsevät helposti tunkeutumaan kaikkialle pieniinkin koloihin, ja ilma täyttää tasaisesti kaikki paikat.Kun raketti ammutaan ilmakehän läpi, se kyllä työntää ilman pois tieltään ja tekee siten kulkiessaan reikää ilmakehään. Raketin mentyä ohi ilman molekyylit ryntäävät kuitenkin heti takaisin ja tukkivat reiän. Ilmakehä siis paikkaa itse itsensä.keskipisteen laskeminen ei ole helppoa. Keskipisteitä on itse asiassa useampia riippuen siitä, mitä Suomella aivan tarkkaan ottaen tarkoitetaan.Suomen muoto ja sijainti maapallolla ovat kuitenkin tarkkaan mitattuja. Mittaustiedoista voidaan laskea eri keskipisteitä.Jos laskuihin otetaan ainoastaan Manner-Suomi – ei merialuetta eikä meren saaria – osuu niin sanottu Manner-Suomen keskikohta Puolangan kuntaan, Housuvaara­nimisen paikan länsipuolelle.Tämä tulos saadaan, kun ensin haetaan Suomen mantereen pohjoisimman ja eteläisimmän pisteen puoliväli. Sen kohdalla olevalta leveyspiiriltä etsitään paikka, josta on yhtä pitkä matka Manner-Suomen itä- ja länsireunaan.Puolangalle on keskikohtaan pystytetty muistomerkki, mutta se on sijoitettu päätien varteen. Niinpä se on hieman sivussa oikeasta keskikohdasta.Jos saaristo ja merialueet otetaan mukaan, keskipiste siirtyy noin 150 kilometriä lounaan suuntaan. Tällöin keskipiste sijaitsee Haapajärven kaupungin Kuusaan kylässä.eli nenän vuotaminen tai tukkoisuus ei itse asiassa ole sairaus vaan oire, jonka takana on jokin muu syy. Niitä voivat olla esimerkiksi rasitus, siitepöly­allergia tai flunssa eli nuhakuume.Kissaeläimillä, siis myös ilveksillä, on joitakin omia sairauksia, jotka voivat saada aikaan sierainvuotoa. Tällaiset sairaudet voivat tarttua ilveksestä toiseen, joskus kissaeläimestä toiseen kissaeläinlajiin.Yleensä eläimet ja ihmiset sairastavat eri tauteja, eivätkä taudit tartu eläimistä ihmisiin. Esimerkiksi kotikissoillakin joskus esiintyvä kissaflunssa ei oikeastaan ole flunssa vaan kissan herpes- tai kalikiviruksen aiheuttama tulehdus. Se ei voi tarttua kissasta ihmiseen.Jotkut virukset voivat kuitenkin ylittää lajien rajoja. Ainakin joskus flunssan tiedetään tarttuneen ihmisestä lemmikkieläimeen. Silloin ihmisen ja lemmikin pitää kuitenkin elää yhdessä samassa asunnossa.Koska ilves on villieläin, joka ei elä yhdessä ihmisten kanssa, ei nuhakuume tartu ihmisestä ilvekseen eikä toisin päin.